Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90049
ALTIN
145.218
DOLAR
3.5894
STERLIN
4.5139
EURO
3.9008
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Reflüyü hafife almayın
Reflüyü hafife almayın
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu

Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu

Acıbadem Altunizade Hastanesi Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş, kolon kanserinden korunmak için dikkat edilmesi gereken beslenme alışkanlıklarını anlatarak önerilerde bulundu

Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu

Acıbadem Altunizade Hastanesi Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş, kolon kanserinden korunmak için dikkat edilmesi gereken beslenme alışkanlıklarını anlatarak önerilerde bulundu

27 Mart 2017 Pazartesi 11:18
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu
banner404

ONKOLOJİ Diyetisyeni Baş, kalın bağırsak (kolon) kanserinin Türkiye’de en sık görülen kanserler arasında 3. sırada yer aldığını bildirerek, “Sinsice ilerleyen ve erken dönemde hemen hiç belirti vermeyebilen, bunun aksine henüz polip halinde teşhis konulduğunda önlenebilen kolon kanserinde en çok obezite ve hatalı beslenme alışkanlıkları sorumlu tutuluyor. Öyle ki kanser oluşumunda beslenme alışkanlıkları yüzde 30-35 oranında etkili oluyor. Bu nedenle doğru beslenme alışkanlıkları edinmek çok önemli. Bol posalı beslenme tarzı kalın bağırsak sağlığının korunmasında ilk sırada yer alıyor. Bunun nedeni ise günlük beslenme planında her 10 gram posa tüketiminin kolon kanseri riskini yüzde 10 oranında azaltması” şeklinde konuştu.
“Günlük 25-35 gram posa alınmalı”

Yapılan çalışmalarda, az posa ile beslenen toplumlarda kolon ve rektum kanserinin daha sık görüldüğünü söyleyen Baş, “Yüksek posa içeren bir diyet ile beslenme, atık maddelerin sindirim sisteminden geçiş süresini azaltarak ve daha ağır, daha hacimli atık maddesi (dışkı) oluşturarak kanser riskini azaltıyor. Bunun yanı sıra bol posalı diyetlerin yağ içeriği genellikle daha az oluyor ve bu sayede de kolon kanserinden koruyucu özellik taşıyor. Yeterli posa tüketimini sağlayabilmek için günlük beslenmenizde 25-35 gram posa almanız gerekiyor” ifadesini kullandı.
Onkoloji Diyetisyeni Baş, günlük posa ihtiyacını karşılamak için neler tüketilmesi gerektiğini ise şöyle sıraladı: “Tam tahıllı ekmek tüketin, günde 1-2 porsiyon pişmiş sebze yemeğini düzenli olarak tüketin. Söğüş sebze veya salatayı en az iki ana öğününüze ekleyin. Haftada 2-3 kez kurubaklagil yemeyi ihmal etmeyin. Günlük olarak salata ve çorbalarınızı kurubaklagiller ile zenginleştirebilirsiniz. Sade makarna yerine kepekli makarnayı, pirinç pilavı yerine kepekli pirinç veya bulgur pilavını tercih edin. Günlük beslenmenize 1-2 yemek kaşığı buğday veya yulaf kepeği veya yulaf ezmesi ekleyin. Meyve de posa açısından zengin besinlerden. Yeterli meyve tüketenler yetersiz tüketenlere kıyasla kolon kanserinden daha fazla korunuyor. Dolayısıyla her gün meyve yemeye özen gösterin. Diyetinizin posa miktarını arttırmak için kabuğu ile tüketilebilen meyveleri çok iyi yıkayarak kabuklarıyla birlikte tüketmenizde fayda var. Kayısı, kırmızı erik ve incir gibi meyveleri, posa açısından zengin oldukları için özellikle kabızlık şikayetiniz varsa beslenmenize dahil edin. Bu durumda özellikle şekersiz kompostolarını tercih etmeniz, bağırsak faaliyetlerini arttırmada daha da etkili oluyor. Aşırı meyve tüketimi kolon kanseri açısından ek bir fayda sağlamaz dolayısıyla günde 2-3 porsiyon meyve tüketmeniz yeterli olacaktır.”

banner355
Anahtar Kelimeler:
Acıbadem Altunizade HastanesiDilşat BaşKolon Kanseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çikolata kistlerine dikkat!
Çikolata kistlerine dikkat!
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Reflüyü hafife almayın
Reflüyü hafife almayın

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals