Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu

ONKOLOJİ Diyetisyeni Baş, kalın bağırsak (kolon) kanserinin Türkiye’de en sık görülen kanserler arasında 3. sırada yer aldığını bildirerek, “Sinsice ilerleyen ve erken dönemde hemen hiç belirti vermeyebilen, bunun aksine henüz polip halinde teşhis konulduğunda önlenebilen kolon kanserinde en çok obezite ve hatalı beslenme alışkanlıkları sorumlu tutuluyor. Öyle ki kanser oluşumunda beslenme alışkanlıkları yüzde 30-35 oranında etkili oluyor. Bu nedenle doğru beslenme alışkanlıkları edinmek çok önemli. Bol posalı beslenme tarzı kalın bağırsak sağlığının korunmasında ilk sırada yer alıyor. Bunun nedeni ise günlük beslenme planında her 10 gram posa tüketiminin kolon kanseri riskini yüzde 10 oranında azaltması” şeklinde konuştu.

“Günlük 25-35 gram posa alınmalı”

Yapılan çalışmalarda, az posa ile beslenen toplumlarda kolon ve rektum kanserinin daha sık görüldüğünü söyleyen Baş, “Yüksek posa içeren bir diyet ile beslenme, atık maddelerin sindirim sisteminden geçiş süresini azaltarak ve daha ağır, daha hacimli atık maddesi (dışkı) oluşturarak kanser riskini azaltıyor. Bunun yanı sıra bol posalı diyetlerin yağ içeriği genellikle daha az oluyor ve bu sayede de kolon kanserinden koruyucu özellik taşıyor. Yeterli posa tüketimini sağlayabilmek için günlük beslenmenizde 25-35 gram posa almanız gerekiyor” ifadesini kullandı.

Onkoloji Diyetisyeni Baş, günlük posa ihtiyacını karşılamak için neler tüketilmesi gerektiğini ise şöyle sıraladı: “Tam tahıllı ekmek tüketin, günde 1-2 porsiyon pişmiş sebze yemeğini düzenli olarak tüketin. Söğüş sebze veya salatayı en az iki ana öğününüze ekleyin. Haftada 2-3 kez kurubaklagil yemeyi ihmal etmeyin. Günlük olarak salata ve çorbalarınızı kurubaklagiller ile zenginleştirebilirsiniz. Sade makarna yerine kepekli makarnayı, pirinç pilavı yerine kepekli pirinç veya bulgur pilavını tercih edin. Günlük beslenmenize 1-2 yemek kaşığı buğday veya yulaf kepeği veya yulaf ezmesi ekleyin. Meyve de posa açısından zengin besinlerden. Yeterli meyve tüketenler yetersiz tüketenlere kıyasla kolon kanserinden daha fazla korunuyor. Dolayısıyla her gün meyve yemeye özen gösterin. Diyetinizin posa miktarını arttırmak için kabuğu ile tüketilebilen meyveleri çok iyi yıkayarak kabuklarıyla birlikte tüketmenizde fayda var. Kayısı, kırmızı erik ve incir gibi meyveleri, posa açısından zengin oldukları için özellikle kabızlık şikayetiniz varsa beslenmenize dahil edin. Bu durumda özellikle şekersiz kompostolarını tercih etmeniz, bağırsak faaliyetlerini arttırmada daha da etkili oluyor. Aşırı meyve tüketimi kolon kanseri açısından ek bir fayda sağlamaz dolayısıyla günde 2-3 porsiyon meyve tüketmeniz yeterli olacaktır.”