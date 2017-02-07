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Kırmızı et şeker kadar tehlikeli!
Kırmızı et şeker kadar tehlikeli!

Kırmızı et şeker kadar tehlikeli!

İngiltere’de Adelaide ile Glasgow üniversitelerinde yapılan araştırmada, araştırmacılar 170 ülkedeki et tüketimi ve obezite oranlarını karşılaştırdı. Sonuçta etteki proteinin vücut tarafından yağ ve karbonhidrattan sonra sindirildiğini, protein fazlalığının enerjiye dönüştüğünü, bunun da yağ olarak vücutta depolandığını ortaya çıktı

Kırmızı et şeker kadar tehlikeli!

İngiltere’de Adelaide ile Glasgow üniversitelerinde yapılan araştırmada, araştırmacılar 170 ülkedeki et tüketimi ve obezite oranlarını karşılaştırdı. Sonuçta etteki proteinin vücut tarafından yağ ve karbonhidrattan sonra sindirildiğini, protein fazlalığının enerjiye dönüştüğünü, bunun da yağ olarak vücutta depolandığını ortaya çıktı

07 Şubat 2017 Salı 12:45
Kırmızı et şeker kadar tehlikeli!
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ADELAİDE Üniversitesi’nden Profesör Maciej Henneberg, aynı uyarıyı şeker için de yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Halil Coşkun da araştırma için şunları söyledi, “Aşırı miktarda şeker yemekten kaçınıldığı gibi tüketicilerin etin aşırı tüketiminde de tedbir almaları gerekiyor. Çünkü bulgular, etteki yağın şeker kadar obezitenin yaygınlaşmasına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Araştırmada, şeker kullanımının obeziteye yüzde 13 oranında katkı sağlarken, et kullanımının da obeziteye katkısı yüzde 13 olarak bulundu. Et proteini, yağlardan ve karbonhidratlardan daha sonra sindirildiğinden, bu proteinden aldığımız enerjiyi fazlalık haline getirir ve daha sonra dönüştürülerek insan vücudunda yağ olarak depolanır.”

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı EtşekerİngiltereAdelaideGlasgow
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