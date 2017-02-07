Kırmızı et şeker kadar tehlikeli!

ADELAİDE Üniversitesi’nden Profesör Maciej Henneberg, aynı uyarıyı şeker için de yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Halil Coşkun da araştırma için şunları söyledi, “Aşırı miktarda şeker yemekten kaçınıldığı gibi tüketicilerin etin aşırı tüketiminde de tedbir almaları gerekiyor. Çünkü bulgular, etteki yağın şeker kadar obezitenin yaygınlaşmasına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Araştırmada, şeker kullanımının obeziteye yüzde 13 oranında katkı sağlarken, et kullanımının da obeziteye katkısı yüzde 13 olarak bulundu. Et proteini, yağlardan ve karbonhidratlardan daha sonra sindirildiğinden, bu proteinden aldığımız enerjiyi fazlalık haline getirir ve daha sonra dönüştürülerek insan vücudunda yağ olarak depolanır.”