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Keneyle taşınan hastalık ilk kez memeliden insana bulaştı!

Vaka, Japonya'da bir kadının keneden bulaşan hastalığı bir memeliden kapması bakımından dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor

Keneyle taşınan hastalık ilk kez memeliden insana bulaştı!

Vaka, Japonya'da bir kadının keneden bulaşan hastalığı bir memeliden kapması bakımından dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:02
Keneyle taşınan hastalık ilk kez memeliden insana bulaştı!
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KENEYLE taşınan hastalığın ilk kez bir memeliden insana bulaştığı bildirildi.
 
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kadının, keneyle taşınan hastalığın kediden bulaşması sonucunda hayatını kaybettiği, vakanın, bir kişinin keneyle bulaşan bir hastalığı bir memeliden kapması bakımından dünyada bir ilk olduğu belirtildi.
 
Açıklamada, 50'li yaşlarındaki kadının, geçen yıl veterinere götürmeye çalıştığı zayıf bir sokak kedisi tarafından ısırıldığı aktarıldı.
 
Söz konusu kadının 10 gün sonra yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, kadından alınarak incelenen numunelerin, ölüme keneler tarafından taşınan Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu'nun (SFTS) neden olduğunu gösterdiği kaydedildi.
 
Kadında kene ısırığına dair bir ize rastlanılmadığına işaret edilen açıklamada, kenenin kediyi ısırdığı, virüsün kadına bu şekilde bulaştığı sonucuna varıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, vakanın istisnai bir durum olduğu ancak yine de fiziksel olarak zayıf olan hayvanlarla temas ederken dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
 
SFTS, Çin, Kore ve Japonya ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalık. Japonya'da ilk olarak 2013'te görülen SFTS, özellikle 50 yaşın üzerindeki kişiler için ciddi risk teşkil ediyor.
 
Hastalığın tedavisi için henüz etkili bir ilaç bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
KeneVakaJaponyaSFTS
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