Karpuz kışa nasıl saklanır?

ÖNCELİKLE saklayacağınız karpuzda hiç çatlak, ezik ya da başka hasar olmamalı. Aksi takdirde işe yaramayacaktır.



Çok büyük bir karpuz seçmemelisiniz. Karpuzun ağırlığı 4 kg civarında olmalı.



Karpuzunuzun çok olgun olmaması ve kabuğunun kalın olması ideal.

Karpuzu kışa kadar koruyan bu yöntem Hindistan'da geliştirildi. Karpuzunuzu kışa kadar saklamak için parafin yağı ya da mumla kaplıyorsunuz. Bu iki madde karpuzu dış etmenlerden ve nem kaybından koruyor.

Nasıl yapılır?



Kuru bir bezle karpuzu silin.

Parafin yağı ya da mumu su banyosu yöntemiyle eritin.

Biraz soğumasını bekledikten sonra karpuzun yüzeyini, 0,5 cm kalınlığında, bu sıvıyla kaplayın.

Donup sertleşmesi için bekleyin.





Kapladığınız karpuzu içinde saman ya da gazete kağıtları dolu bir kutuya koyup üstünü kapatın.

Karanlık, serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

Kaplamasının üzerinde herhangi bir çatlak ya da iz olup olmadığını zaman zaman kotrol edin.

