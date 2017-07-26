Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

Kanseri öldüren yeni mucize: Brezilya cevizi

Amazon'ların derinliklerine iniyoruz şimdi. Yaklaşık 40-50 metre yükseklikteki ağacının yapraklarında yetişen Brezilya cevizi (Brezilya fıstığı olarak da bilinir) selenyumun doğal gıdası olarak biliniyor. Bu verimli ağaç 1000 yıl kadar da yaşıyor? Peki, bu Brezilya cevizinin faydaları neler?

Kanseri öldüren yeni mucize: Brezilya cevizi

Amazon'ların derinliklerine iniyoruz şimdi. Yaklaşık 40-50 metre yükseklikteki ağacının yapraklarında yetişen Brezilya cevizi (Brezilya fıstığı olarak da bilinir) selenyumun doğal gıdası olarak biliniyor. Bu verimli ağaç 1000 yıl kadar da yaşıyor? Peki, bu Brezilya cevizinin faydaları neler?

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:18
Kanseri öldüren yeni mucize: Brezilya cevizi
banner404

1 Kanserli hücrelerle savaşır
Yapılan araştırmalar sonucunda kanserli hücrelerin tedavisinde son zamanlarda yüksek oranda selenyum kullanıldığını göstermektedir. Cornell Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi'nde ortak yürütülen bir çalışmada selanyum ile kanserli hastalıklarda %39 ile %63 oranında yendikleri gözlemlenmiştir.
2 Kalp sağlığını korur
Özellikle sigara kullanan bireylerin kalp krizi geçirme oranlarının fazla olduğu biliniyor. Selenyum ile bunu da önlemek mümkün. Tabii ki sigara içmeye devam ederseniz çok zor. Bununla beraber inme, felç ve kalp krizi gibi hastalıklarında önüne geçiyor.
3 Tiroid hastalığına iyi gelir
Münih Üniversitesi ve ülkemizde de Ege Üniversitesinde yapılan araştırmalar selenyum mineralinin tiroid hastalarına iyi geldiği ortaya çıkmıştır. Ege Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı uzmanlarının başlattığı ve 2 yıl süren ve Avrupa Tiroit Kongresi'nde de sunumu yapılan araştırmaya göre selenyum takviyesi bu hastalıkların tedavisinde %50 oranında başarı sağlamıştır.
4 Şeker hastalığını önler
Dr. Çağrı Delilbaşı'nın yönettiği araştırmaya göre, selenyum diyabete bağlı gelişen bozuklukları büyük oranda düzelttiği ortaya çıkmıştır.
5 Kısırlığın tedavisinde önemli rol oynar
Amerika'da yayınlanan Science bilim dergisinde yazan bilimsel bir makaleye göre selenyumun erkeklerde kısırlığı önlediği ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre selenyum, proteini harekete geçirerek sperm hücrelerinin oksitlenmesini engelliyor ve kalitesini artırıyor.
6 Bağışıklık sistemini korur
Selenyum, vücuda kendisini zararlı bakterilerden ve aynı zamanda kanser hücrelerinden korumada yardımcı olurkn aynı zamanda bağışıklık sistemi için de inanılmaz faydalıdır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KanserBrezilya CeviziSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Hepatit B virüsü karaciğeri vuruyor!
Hepatit B virüsü karaciğeri vuruyor!
İnatçı öksürük, kanser belirtisi olabilir
İnatçı öksürük, kanser belirtisi olabilir

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals