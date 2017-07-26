Kanseri öldüren yeni mucize: Brezilya cevizi

1 Kanserli hücrelerle savaşır

Yapılan araştırmalar sonucunda kanserli hücrelerin tedavisinde son zamanlarda yüksek oranda selenyum kullanıldığını göstermektedir. Cornell Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi'nde ortak yürütülen bir çalışmada selanyum ile kanserli hastalıklarda %39 ile %63 oranında yendikleri gözlemlenmiştir.

2 Kalp sağlığını korur

Özellikle sigara kullanan bireylerin kalp krizi geçirme oranlarının fazla olduğu biliniyor. Selenyum ile bunu da önlemek mümkün. Tabii ki sigara içmeye devam ederseniz çok zor. Bununla beraber inme, felç ve kalp krizi gibi hastalıklarında önüne geçiyor.

3 Tiroid hastalığına iyi gelir

Münih Üniversitesi ve ülkemizde de Ege Üniversitesinde yapılan araştırmalar selenyum mineralinin tiroid hastalarına iyi geldiği ortaya çıkmıştır. Ege Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı uzmanlarının başlattığı ve 2 yıl süren ve Avrupa Tiroit Kongresi'nde de sunumu yapılan araştırmaya göre selenyum takviyesi bu hastalıkların tedavisinde %50 oranında başarı sağlamıştır.

4 Şeker hastalığını önler

Dr. Çağrı Delilbaşı'nın yönettiği araştırmaya göre, selenyum diyabete bağlı gelişen bozuklukları büyük oranda düzelttiği ortaya çıkmıştır.

5 Kısırlığın tedavisinde önemli rol oynar

Amerika'da yayınlanan Science bilim dergisinde yazan bilimsel bir makaleye göre selenyumun erkeklerde kısırlığı önlediği ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre selenyum, proteini harekete geçirerek sperm hücrelerinin oksitlenmesini engelliyor ve kalitesini artırıyor.

6 Bağışıklık sistemini korur

Selenyum, vücuda kendisini zararlı bakterilerden ve aynı zamanda kanser hücrelerinden korumada yardımcı olurkn aynı zamanda bağışıklık sistemi için de inanılmaz faydalıdır.