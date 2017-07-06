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Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları
Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları

Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları

Sarımsak bal ile birleştiğinde sağlığınız için oldukça faydalı bir hale geliyor. Ancak alternatif tıp uzmanları ballı sarımsağın etkisinin görülebilmesi için bir hafta boyunca her gün tüketilmesini tavsiye ediyor. İşte ballı sarımsağın sağlığınıza olan faydaları…

Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları

Sarımsak bal ile birleştiğinde sağlığınız için oldukça faydalı bir hale geliyor. Ancak alternatif tıp uzmanları ballı sarımsağın etkisinin görülebilmesi için bir hafta boyunca her gün tüketilmesini tavsiye ediyor. İşte ballı sarımsağın sağlığınıza olan faydaları…

06 Temmuz 2017 Perşembe 11:35
Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları
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SARIMSAK kendi başına doğal antibiyotik etkisi gösterdiğinden sağlık açısından oldukça faydalı bir besin. Ancak alternatif tıp uzmanları sarımsağın ezildiğinde daha faydalı olduğunu söylüyorlar.
Çünkü sarımsağın içerisindeki alicin maddesi sarımsak ezildiği zaman ve balla karıştığı zaman etkisini çoğaltıyor. Sarımsağın en etken maddesinn de alicin maddesi olduğu bilinmektedir.


Kanseri engelliyor 
Kansere karşı iyi gelir. Aynı zamanda kansere yol açabilecek hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir.

Sigaranın oluşturduğu kötü etkileri azaltıyor 
Sarımsaklı bal, sağlıklı bir karaciğer düzgün kan dolaşımını ve kan akışını destekler. Aynı zamanda zamanla vücutta biriken toksinleri de atar.
Kötü kolesterolü düşürüyor 
Kötü kolesterol düzeyini düşürmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yaramaktadır.
Böbrek taşı tedavisi
Böbrek ve safra taşlarını düşürür ve eritir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Vücutta biriken fazla ödemi atar ve sisliğin giderilmesi için katkıda bulunur.
Romatizmal ağrıların tedavisinde 
Tüm romatizma ağrıları ve iltihabı önler ve giderir. Kireçlenmelere iyi gelir ve aynı zamanda da eklem düzeylerinin yenilenmesi için faydası vardır.

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SağlıkYaşamSARIMSAKBalBALLI SARIMSAKSARIMSAKLI BAL
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