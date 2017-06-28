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Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı

Uzmanlara göre, yüksek antioksidan oranı nedeniyle birçok hastalıktan koruyucu etkiye sahip olan şalgam suyu, içeriğindeki yüksek tuz oranı nedeniyle kalp ve yüksek tansiyon hastalarının tüketimine uygun değil

Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı

Uzmanlara göre, yüksek antioksidan oranı nedeniyle birçok hastalıktan koruyucu etkiye sahip olan şalgam suyu, içeriğindeki yüksek tuz oranı nedeniyle kalp ve yüksek tansiyon hastalarının tüketimine uygun değil

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:56
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
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SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, yaptığı yazılı açıklamada, 20 yıl öncesine kadar sadece Adana bölgesinde tüketilen şalgam suyunun artık ülkenin her yerinde tüketilen milli bir içecek haline geldiğini, lezzetinin ve ününün Türkiye sınırlarını aştığını ifade etti.  
Türkiye'de yıllık 100 milyon litre tüketildiği düşünülen şalgam suyunun yakın gelecekte 200 milyon litre tüketim oranına yükseleceğinin öngörüldüğünü aktaran Alper, şalgam yapımında kullanılan mor havucun besin değeri yüksek bir sebze olduğunu vurguladı.
 
ANTİOKSİDANDAN ZENGİN, A VE B VİTAMİNLERİ İÇERİYOR 
Prof. Dr. Alper, özellikle antioksidan etkinliğinin birçok hastalığa karşı koruyucu özelliğe sahip olduğunu, içerisinde A ve bazı B vitaminlerini de barındırdığını anlatarak, şunları kaydetti: 
"Ancak şalgamın bileşenlerinden birisi de tuz. Yapımı sırasında tuz oranının fazla tutulması, faydalı olabilecek bir içeceği zehre dönüştürebiliyor. Mayalanma aşamasındayken yaklaşık olarak bir ya da iki hafta bekletilen şalgam suyunun içine konulan malzemeler arasında yüksek oranda tuz konulmakta ve bu durum yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği olan hastalar için risk teşkil etmektedir. Özellikle kalp yetersizliği ve hipertansiyonu olan hastalar tuz tüketimi açısından hassas olan kişilerdir."
GÜNLÜK TUZ TÜKETİMİ 5 GRAMLA SINIRLI OLMALI
Lezzetten taviz vermeden tuz oranlarının azaltılması ya da diyabetik hastalar için geliştirilen şekersiz ürünlerde olduğu gibi tuz tadı verebilen alternatiflerin geliştirilmesinin üreticilerin halka hassasiyetlerini yansıtmaları açısından önemli olabileceğine dikkati çeken Alper, Dünya Sağlık Örgütü'nün hipertansiyon ve kalp hastalıklarından korunmak amacıyla günlük tuz tüketim miktarının 5 gram ile sınırlı kalmasını önerdiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 16:58
Anahtar Kelimeler:
şalgam SuyuSiyami ErsekSUAM
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