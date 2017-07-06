Kalp, sıcağı sevmez!

SICAKTAN şikayet ederken en çok, “kalbim sıkıştı”, “çarpıntım başladı” gibi sözler sarf ederiz. Aslında bu tespitlerimiz doğrudur. Sağlıklı bir kimsede bu tip geçici rahatsızlıklara yol açan sıcak hava, kalp yetersizliği olanlarda, yüksek tansiyon ve ağır kalp hastalarında daha ciddi problemlere sebep olabilir.



Vücudumuz, sıcaklıktaki artışla beraber vücut ısısını dengelemek için özellikle cilde yakın damarlarda genişleme ve ciltte terlemeyi sağlayarak tedbirini alır.



POTASYUM VE MAGNEZYUM NEDEN ÖNEMLİ?



Bunun sonucunda sıvı elektrolit yani tuz, mineral dengesi bozulur. Minerallerdeki denge bozulunca kalpte bazı tehlikeli aritmiler ortaya çıkabilir. Özellikle terle beraber kaybedilen potasyum ve magnezyum bu açıdan önemlidir. Sodyum kaybı da aşırı halsizlik, tansiyon düşüklüğüne yol açabilir.



Tansiyon yani kan basıncındaki düşüklük sebebiyle dakikada aynı miktar kanı pompalamaya çalışan kalp nabız sayısını arttırarak çarpıntıya sebep olur. Bu minerallerin kaybı bazen basit bir baş dönmesine de yol açabilir ya da kalbi durduran ciddi ritm bozukluklarına da sebep olabilir.



SICAK HAVADA İLAÇ DÜZENLEMESİ YAPILMALI



Özellikle idrar söktürücü ilaç kullanan yüksek tansiyon hastaları ve kalp yetersizliği tedavisi gören hastalar sıcak havalarda kardiyologlarına danışarak ilaç düzenlemesini yapmalı. Zira idrarla beraber bu mineraller de vücuttan atılır. Terle beraber atılışı arttığından eksiklik belirtileri daha dramatik şekilde ortaya çıkabilir.



SU, KALP SAĞLIĞI İÇİN DE SON DERECE ÖNEMLİ



Terleme ile kaybedilen sıvı sebebiyle kan akışkanlığı azalır. Pıhtılaşmaya daha çok yatkınlık olur. Bu nedenle de pıhtı ile olan damar tıkanıklıkları daha sık görülür.



Kaybedilen sıvıyı ve elektrolitleri yerine koymak üzere su tüketimine dikkat etmeli ve susuzluğu giderirken çay, kahve yerine sadece su içmeye özen gösterilmelidir.

SICAK HAVALARDA BUNLARA DİKKAT



Kalp hastalarının sodyum konusunda dikkatli olmaları şartıyla sodyum, potasyum ve magnezyum içeren sebze, meyve, kuru yemişler tüketilebilir.



Terlemeyi azaltan açık renk, ince pamuklu giysiler tercih edilmeli, çok sıcak saatlerde gölge ve serin yerlerde kalmaya çalışmalı, sindirimi kolay hafif yiyecekler tüketmeye özen göstermelidir.