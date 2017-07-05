Kalp çarpıntısının tek nedeni heyecan değil!

DAKİKADAKİ kalp atım sayısının 100’ün üzerinde olması, “kalp çarpıntısı” olarak tanımlanıyor. Çay, kahve tüketiminde, efor esnasında ve heyecanlanınca görülen çarpıntı normal ancak kalp çarpıntısı ciddi sorunların da habercisi olabilir.



Heyecan, efor, fazla miktarda kafein ya da tein tüketimiyle artış gösteren kalp çarpıntısının ciddi nedenleri de olabiliyor.



Kansızlık, yüksek ateş, tiroit bezinin fazla çalışması, kan şekerinin düşmesi ile seyreden hipoglisemi atakları, kanda oksijen seviyesinin düşmesine yol açan akciğer hastalıkları, bronş açıcı bazı astım ilaçları, nezle akıntısını kesen bazı grip ilaçları, kortizon içeren ilaçlar da kalbin olağandan hızlı atmasına yol açabiliyor.



KALP RİTMİ NE ZAMAN BOZULUR?



Kalp hızındaki bu artış genellikle kalpte normal uyarının çıktığı noktadan olur ve tehlikesizdir. Ancak bir de bu noktanın haricindeki bölgelerden farklı uyarılar çıkıyor, işte o zaman kalbin ritmi bozuluyor.



Kimi zaman sadece ekstrasistol dediğimiz erken atımlarla bozulan ritm, bazen de bu anarşik odağın ritmi ele geçirmesiyle karakter değiştirir. Bu anarşik durumun tehlikesi uyarının çıktığı bölgeye göre değişir. Kulakçıklardaysa en fazla beyne pıhtı giderek inme ile sonuçlanırken karıncıklarda olan bu ritm bozukluğu kalp durması ile ölüme kadar gidebilir.



Çarpıntı şikayeti ile müracaat ettiğiniz kardiyoloğunuz; EKG, ritm holter, efor testi, ekokardiyografi ve kataterle damara girilerek yapılan elektrofizyolojik çalışma gibi çeşitli testleri aritminin derecesine göre size önerecektir.



MİKROVOLT T DALGA DEĞİŞİM TESTİ KİMLERE ÖNERİLİYOR?



Özellikle öldürücü aritmileri tespit etmede son derece pratik olan efor testine benzer mikrovolt T dalga değişim testi ise yapılış kolaylığı dolayısıyla ailesinde ani kalp ölümü hikayesi bulunan sağlıklı kişilere, kalp damar hastalığı, ileri derecede kalp yetersizliği, yapısal kalp hastalığı, kalp kası problemi olanlara, sporculara ve yüksek sorumluluk taşıyanlara yapılması önerilen bir yöntem.