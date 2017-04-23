Kaliteli uyku için beslenme tavsiyeleri

KALİTESİZ uyku, günlük hayatı en çok etkileyen problemlerden biri. Birçok farklı nedene bağlı olabilecek bu problem, bazı durumlarda beslenmeyle de ilgili olabiliyor.

KALİTELİ bir uyku için beslenme nasıl olmalı?

YATMADAN önce süt için. Sütün içerisindeki triptofan adlı aminoasit uykuya dalmayı kolaylaştırıcı bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle, özellikle yatmadan hemen önce süt içerseniz, uykuya daha kolay dalabilir ve böylece daha kaliteli bir uykuya sahip olabilirsiniz. Triptofan içeren diğer besinler ise bal ve muzdur. Bunları, süte karıştırarak da tüketebilirsiniz.Az yağlı besinler tüketin. Yağlı besinler vücutta diğer besinlere oranla daha uzun sürede sindirilir. Eğer akşam yemeğinde ya da yatma saatinize yakın kızartma ve fast food tüketirseniz bu durum, sindirim sisteminizde hazımsızlık yaratacaktır. Sindirim aktivitelerinin devam etmesi ise rahatça uyumanızı engeller. Yağlı besinler yerine daha hafif, mümkünse fırında pişirilmiş ya da haşlama ürünler tüketmek bu konuda size yardımcı olur.Kafein tüketiminden kaçının. Kafein genel olarak, uykuyu açması ve enerji vermesi özelliği ile bilinir. Bu nedenle, yatmanıza yakın saatlerde kafein içeren ürünler tüketmeniz uykunuzu kaçıracaktır. Kafeinin daha çok kahvede olduğu bilinir. Ancak; çay, yeşil çay, çikolata ve birçok asitli içecek de kafein içerir. Bu ürünleri tüketmeden önce içeriğine mutlaka bakın ve yatmanıza yakın saatlerde tüketmemeye özen gösterin.Alkol almayın; aldıysanız bol su tüketin. Alkol uykuya dalmayı kolaylaştırır. Ancak, uykunun kalitesini düşürür. Alkol vücutta su kaybına yol açtığı için, alkol alıp uyuyanlarda sık sık tuvalete kalkma, terleme, kabus görme ve susuzluk gibi rahatsız edici durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, yatmadan önce alkol almayın. Eğer alkol aldıysanız, yatmadan önce bolca su için.Magnezyum yönünden zengin besinler tüketin. Uykusuzluk probleminin en önemli nedenlerinden biri magnezyum eksikliğidir. Magnezyum eksikliği problemi için tüketilebilecek besinler ise ıspanak, fındık, ceviz, fıstık ve balıktır. Akşam yemeklerinizde ya da yemek sonrası atıştırmalık olarak bu besinlere yer verirseniz uykusuzluk probleminizi de önleyebilirsiniz.