Kahvaltıyı ihmal etmeyin

ÇİSEM Gündüz, çocukların kas ve kemik gelişimi hızlı devam ettiği için tatil döneminde de sağlıklı beslenme alışkanlığının mümkün olduğunca devam etmesi gerektiğini kaydederek, “Bu noktada ebeveynlere önemli görevler düşüyor. Okul döneminde zaman bulunamayan besleme alışkanlıklarının kazandırılması konusunda tatil avantaja çevrilebilir” dedi.

"Sabahları mutlaka kahvaltı ettirin"

Gece boyu aç kalan metabolizmanın tekrar canlanabilmesi için çocuklara mutlaka kahvaltı etmesini öneren Beslenme ve Diyet Uzmanı Gündüz, “Beyin için yeterli glikozun elde edilmesi ancak kahvaltı ile mümkün olabildiği için sabah kahvaltı yapmayan çocuklarda baş ağrısı, yorgunluk ve halsizlik problemleri görülebiliyor. Tatil boyunca çocukların kahvaltılarında en iyi protein kaynaklarından olan yumurtanın mutlaka yer bulması gerekiyor. Vitamin A, B, D, E ve çinko mineralinden de zengin olan yumurta kas ve bilişsel fonksiyonların gelişiminde de fayda sağlıyor” ifadelerini kullandı.

"Birlikte meyve salatası yapın"

Gündüz, çocukların kan şekerini dengeleyerek bir sonraki öğüne kadar tok kalabilmelerini sağlamak ve abur cubura yönelmelerini önlemek için ara öğünlere özen göstermek gerektiğinin altını çizerek, “Örneğin, beraber yapılan bir meyve salatasında anne, meyvelerin yararlarını öğreterek çocuğuna meyve yeme alışkanlığı kazandırabilir. Yoğun çalışma temposunda bu zor iken tatil bir fırsat olarak görülebilir” dedi.

"Meşrubat yerine limonata tercih edin"

Yaz aylarında sıvı tüketim ihtiyacının arttığını ifade eden Çisem Gündüz şunları söyledi:

“Susuzluğu gidermek için meşrubatlar da alternatifler arasına girebiliyor. Ancak çocuklarınızın asit ve şeker barındıran bu içecekler yerine su içmelerini sağlamalısınız. Su, vücutta minerallerin emilebilir hale gelmesi, doku ve organların çalışma fonksiyonlarının devam etmesi, vücut ısısının dengelenmesi ve cildin ihtiyacı olan nemin sağlanabilmesi açısından önem taşıyor. Yaz aylarında asitli meşrubatlar yerine evde çocuğunuzla beraber hazırlayacağınız kaliteli besin değerine sahip limonata ile fazladan kalori alınmasını engelleyerek kilo kontrolüne de yardımcı olabilirsiniz.”

"Beraber spor yapın"

Çisem Gündüz, düzenli uykunun çocukların sabah daha enerjik uyanıp güne daha zinde başlamalarına yardımcı olacağından, uyku düzenini mümkün olduğunca okul dönemindekine yakın tutmak gerektiğini söyledi. Gündüz, “Bununla birlikte tatil boyunca tüm egzersiz fırsatlarından yararlanmaya çalışın. Eğer deniz kenarında tatil yapıyorsanız çocuğunuzla hem sabah hem akşam denizinin keyfini çıkarın. Şehir hayatında kalıyorsanız da çeşitli aktiviteler ile çocuğunuzun daha aktif olmasını sağlayın. Çünkü hareketsiz yaşama alışmış çocuklarda artan kilo problemi obeziteye ve daha sonra da birçok metabolizma hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Bunun için tatili bir fırsat olarak görün ve mutlaka çocuğunuzla beraber spor yapın” diye konuştu.