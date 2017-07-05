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Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!

Kuşkusuz kadınlar ve erkeklerin birbirinden farklı olduğunu gösteren birçok nokta var. İşte bilim dünyasının yıllardır araştırdığı o farklılıklardan bazıları...

Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!

Kuşkusuz kadınlar ve erkeklerin birbirinden farklı olduğunu gösteren birçok nokta var. İşte bilim dünyasının yıllardır araştırdığı o farklılıklardan bazıları...

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:07
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
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ERKEKLERİN  vücut kokusu kadınlardan çok daha güçlüdür.
Erkekler hareketsiz halde vücudun metrekaresi başına ortalama 39,5 kalori yakarken, kadınlar ise 37 kalori yakıyor.
Erkeklerin vücut ısısı kadınlardan daha yüksektir.
Kız bebekler erkeklerden daha erken yürüyor. Genellikle 11-12 aylıkken; erkekler ise 12-14'üncü aya kadar bekliyor.
Kadınlar menopoz döneminde birçok belirti yaşıyorken; erkekler ise andropozda hemen hemen hiçbir bedensel belirti yaşamazlar.
Kadınların saçları daha sık ve daha dirençlidir. Saç kökleri 2 mm. daha derinde olduğu için erkek saçı kadar çok dökülmüyor.
Erkek ve dişilerde toplam 46 kromozom vardır. Bunların yarısı babadan, yarısı anneden gelir. Bu 46 kromozomun içinden iki tane cinsiyet hormonu vardır ki; bu erkekte XY, kadında XX olarak bulunur.
Kadınların ses telleri daha kısa olduğundan sesleri daha tizdir.
Erkekler kadınlardan daha hızlı yaşlanırlar ve kadınlar yaşlanma olayını psikolojik olarak erkeklerden çok daha kolay kabullenirler.
Aynı kilodaki kişilerden, erkekler kadınlardan daha çok yemek ihtiyacı duyar; çünkü metabolizmaları daha hızlıdır.
Kadınlar erkeklere göre 5 kat daha fazla ağlar.
Erkeklerin toplam 1,8 metrekare; kadınların 1,6 metrekare derileri vardır. Kadının derisi daha ince ve kurudur. Bu yüzden de daha hassastır. Erkekte ter bezleri ve deri altı yağ bezleri daha fazla olduğundan derisi yağlıdır ve daha çok terler.
Erkekler kadınlardan daha saldırgandır. Bedensel güç kullanımına daha eğilimlidirler, bunun açıklaması testosterona bağlanıyor. Kadınlar ise kelimelerle saldırır.
Omuz ve kalça iskeletleri farklı olduğundan, kadınların ağırlık noktası erkeklerinkinden daha aşağıdadır.

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Anahtar Kelimeler:
ERKEK KADIN ARASINDAKİ FARKLAR
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