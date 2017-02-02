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Kabızlık çekenler dikkat!

Kabızlık sorunu yaşayanlara her akşam 1 su bardağı kepek yiyebilirsiniz önerisi geldi

Kabızlık çekenler dikkat!

Kabızlık sorunu yaşayanlara her akşam 1 su bardağı kepek yiyebilirsiniz önerisi geldi

02 Şubat 2017 Perşembe 15:38
Kabızlık çekenler dikkat!
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MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Doktor Murat Polat, kabızlığın tamamen bağırsak hareketleriyle ilgili bir durum olduğunu söyledi. Neredeyse tümüyle, hastanın yeme alışkanlığıyla ilgili olduğunu belirten Prof. Dr. Polat, "Aynı şeyi yemelerine rağmen farklı kişilerin kabızlık sorununu farklı düzeyde yaşamalarıysa, bağırsak eğitimiyle izah edilebilir. Dışkının kıvamını belirleyen şey, kalınbağırsakların hareket sıklığıdır. Kalınbağırsak bazı kişilerde 20 dakikada bir kasılırken, bazı kişilerde 4-6 saatte bir kasılmaktadır. 20 dakikada bir kasılan kişi, günde 2-3 defa dışkılarken; 5 saatte bir kasılan haftada bir dışkılayabilmektedir. Yoğun kabızlık yaşayan kişi, eğitimle kasılma sıklığını 5 saatten 1 saate düşürebilir ve bu sayede kabızlık sorunundan kalıcı olarak kurtulabilir" dedi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Kabızlık sorunu yaşayanların her akşam 1 su bardağı kepek yemesi gerektiğini belirten Polat, "Bağırsağın motoru posadır ve miktarıyla direkt ilişkilidir. Yaygın bir şekilde söylenenin aksine bol su tüketmenin kabızlığın giderilmesinde en küçük bir etkisi yoktur. ince bağırsaklardan günde 20 litre sıvı salgılanmaktadır. Hastanın fazladan içeceği 2 litre su, bunu değiştirmemektedir. İkinci derecede etkili uygulama yaşam ritmine göre dışkılama sıklığı belirlenmeli ve bu bağırsağa öğretilmelidir. Üçüncü dikkat edilecek konu ise tuvalete giderken gazete, kitap, dergi ve cep telefonlarını dışarıda bırakmaktır. Posa artırıcı öneriler; bağırsak hareket sıklığını artırmak amacıyla bol sebze meyve tüketilmeli, her öğünde tercihen kepekli ekmek tüketilmeli, akşam yatmadan 5-10 kayısı kurusu veya kayısı suyu içilmeli. Bu uygulamalara rağmen düzelmiyorsa, bu durumda posa miktarını artırmada daha etkili gıdalara geçilmeli ve direk kepek tüketilmelidir.
Her akşam 1 su bardağı yenilmelidir. Kepek çorba, yoğurt, süt, ayran veya herhangi bir sıvıya karıştırılarak tüketilebilir. Günde bir bardak yeterli gelmiyorsa giderek artırılmalı gerekirse sabah akşam yenilmelidir. Kepek miktarı günde 3-5 bardağa kadar çıkarılabilir ve hiçbir zararı yoktur" diye konuştu.
Tuvalette dakikalarca durulmaması gerektiği uyarısında bulunan Polat, "Dışkılama ritmi, mümkün olduğunca günün aynı saatlerinde tuvalete gidilmeli tercihen her gün kahvaltı yapılmalı ve kahvaltıdan sonra dışkılama alışkanlığı bağırsaklara öğretilmelidir. Burada sigaradan yardım alınabilir, kahvaltıdan sonra içilen bir çayın yanında tüttürülen sigaranın bağırsağı boşaltılmasında olumlu etkisi vardır. Sigaranın böyle bir tek yararı olması yanında binlerce zararı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Dışkılama hissi iyice belirginleştikten sonra tuvalete gidilmelidir, kapısını açarken ben buradan 1.5 dakikada çıkmış olacağım denmeli ve bu gerçekten yapılmalıdır. Tuvalette dakikalarca kalınmamalıdır. Bunu sağlamanın en kolay yolu da şudur; oturulduğunda kolayca çıkan 70-90 gramlık ilk kısım çıkarılmalı ve daha fazla çıkarmak için çabalanmamalıdır. Sanki dışkı bitmemiş gibi gelse de bu hisle ilgilenmeden tuvalet terk edilmeli daha fazla ıkınılmamalıdır" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KabızlıkMSKÜMSKÜ Eğitim Ve Araştırma HastanesiMurat Polat
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