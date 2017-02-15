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İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar

Hayatımızı devam ettirebilmenin temel kaynağı olan beslenme aynı zamanda sağlığımızı da destekler. Peki cilt sağlığımız için hangi gıdaları tüketmeliyiz. Özellikle içinde olduğumuz kış mevsiminde hangi gıdaları tüketmeliyiz. Kışın cildimiz korumak için hangi besinleri nasıl tüketmeliyiz. Tüm sorularınızın cevaplarını burada bulabilirsiniz

İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar

Hayatımızı devam ettirebilmenin temel kaynağı olan beslenme aynı zamanda sağlığımızı da destekler. Peki cilt sağlığımız için hangi gıdaları tüketmeliyiz. Özellikle içinde olduğumuz kış mevsiminde hangi gıdaları tüketmeliyiz. Kışın cildimiz korumak için hangi besinleri nasıl tüketmeliyiz. Tüm sorularınızın cevaplarını burada bulabilirsiniz

15 Şubat 2017 Çarşamba 13:36
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
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SERBEST radikal savaşçıları antioksidan zengini besinleri daha fazla tüketerek cildinizi genç ve canlı tutabilirsiniz: Avokado, biberler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kavun, yer elması, ıspanak ve lahana, portakal, domates, çilek, brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, turp, beyaz ve kara lahana, şeker pancarı
Keten Tohumunu Nasıl kullanılır?

Bir çay bardağı kadar taze ve temiz keten tohumunu hafifçe kavurun. İyice soğuduktan sonra kahve değirmeni veya blender’da öğütün. Daha sonra koyu renkli kavanozlarda, karanlık ve kuytu bir yerde saklayın. Öğütülmüş keten tohumunu bir çay kaşığı ile başlayıp yavaş yavaş 1/4 fincana kadar arttırarak kullanabilirsiniz. Keten tohumu bol suyla doğrudan içilebileceği gibi salatalara ilave edilebilir, yoğurt veya bal ile karıştırılabilir.
Cildinizi Gençleştiren İyi Karbonhidratlar

İyi karbonhidratlar, glisemik indeksi düşük olanlardır. İşte glisemik indeksi düşük bazı besin örnekleri: Bezelye, brokoli, lahana, böğürtlen, kavun, portakal, mandalina, greyfurt, kivi, yeşil yapraklılar, şeftali, armut, erik, ıspanak, nişastasız sebzeler

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Anahtar Kelimeler:
Kış MevsimiCilt Sağlığı
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