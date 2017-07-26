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İnatçı öksürük, kanser belirtisi olabilir

Öksürük iki haftayı geçiyorsa, mutlaka bir hekime başvurmak ve bir akciğer grafiği çektirmek gerekiyor

İnatçı öksürük, kanser belirtisi olabilir

Öksürük iki haftayı geçiyorsa, mutlaka bir hekime başvurmak ve bir akciğer grafiği çektirmek gerekiyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:29
İnatçı öksürük, kanser belirtisi olabilir
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UZMANLAR, uzun süren ve karakter değiştiren öksürüklerin hafife alınmaması gerektiğini, bunun kanser belirtisi olabileceğini bildirdi. Çoğu defa basit göründüğü için doktora gitmeye bile gerek duyulmayan öksürüğün çok da masum olmadığı belirtildi.
 
İHA'da yer alan habere göre; daha çok hastalıkların dışa vurumu olarak ortaya çıkan kronik öksürüğün astıma hatta kansere neden olabileceği kaydedildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Güngör Ateş, 8 haftayı geçen öksürüklere kronik veya uzamış öksürük dediklerini söyledi.
 
Soğuk algınlığı, üşütme sonrası birtakım yakınmalara eşlik eden öksürük olabileceğini belirten Doç. Dr. Ateş, "Eğer öksürük iki haftayı geçiyorsa, mutlaka bir hekime başvurmak ve bir akciğer grafiği çekmek gerekiyor. Öksürüğün olduğu insanların yaşı ve diğer etkilerle birlikte değerlendirildiğinde öksürük, bazen çok önemli hastalıkların belirtisi olabilir. Basit bir soğuk algınlığı sonrası olan öksürük olabileceği gibi iki ayı geçen öksürüklerin altında astım belirtisi olabilir ya da geniz akıntısı ile seyreden tablolar buna yol açabilir. Bunun bir diğer nedeni de miğdeden yemek borusuna asit kaçışı olan reflü nedeni olabilir. Bunun dışında iki haftayı geçen öksürükleri olan, özellikle 50 yaş üzerinde sigara içen insanlarda akciğer kanseri gibi tüberküloz gibi hastalıkları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu nedenle iki haftayı geçen tüm öksürüklerde bir akciğer grafiği çekilmesini göğüs hatalıkları uzmanına başvurulmasını öneriyoruz, bu hem hastalıkların ayrıştırılması hem de erken tanısı için çok önemli hem de tedaviyi zamanında doğru bir şekilde yapmak açısından çok önemli" dedi.
 
UZUN SÜREN ÖKSÜRÜKLERDE VAKİT KAYBEDİLMEMELİ
 
Daha çok 40 yaşından sonra ortaya çıkan uzamış öksürük ve öksürüğün karakter değiştirmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ateş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Öksürükle beraber kanama olması, öksürükle kan gelmesi veya kanlı balgam gelmesi, zayıflama, halsizlik, iştahsızlık, eklemlerinde ağrı ve şişme gibi belirtiler eşlik ediyorsa, nefes darlığı varsa, öksürükle birlikte göğüs ağrısı eşlik ediyorsa o zaman öksürüğü akciğerin içinde bir kitlenin olabileceğini düşünerek ileri araştırmalara tabi tutmalıyız hastaları. Öksürük pek çok hastalığın belirtisi olabilir, tek başına basit bir öksürük deyip geçmemeli. Kanserden astıma geniş bir aralıkta belirtileri olabilir. Öksürük sonuç itibari ile bir hastalık değil, hastalıkların ortak bir dışavurumudur. Öksürüğü ciddiye almalıyız, önemsemeliyiz."

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Güngör AteşÖksürükAkciğerAkciğer Grafiği
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