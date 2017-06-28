Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99948
ALTIN
142.396
DOLAR
3.5332
STERLIN
4.5310
EURO
4.0143
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı bandı'
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı...
Güneş yanığı nasıl ve kaç günde geçer, ne iyi gelir?
Güneş yanığı nasıl geçer?
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!

İğne olmaktan korkanlar için 'aşı bandı'

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün finansal desteğiyle Emory Üniversitesi ve Georgia Teknoloji Enstitüsü tarafından acı vermeyen, insanların kendi kendilerine uygulayabileceği bant şeklinde grip aşısı geliştirildi

İğne olmaktan korkanlar için 'aşı bandı'

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün finansal desteğiyle Emory Üniversitesi ve Georgia Teknoloji Enstitüsü tarafından acı vermeyen, insanların kendi kendilerine uygulayabileceği bant şeklinde grip aşısı geliştirildi

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:09
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı bandı'
banner404

BU "aşı bandı", yapılan ilk testlerde önemli başarılar elde etti. Testlere katılan gönüllüler, bu 'bant aşı'yı normal iğneye tercih ettiklerini söylüyor.
 
Bandın yapışkan yüzeyinde, derinin içine giren yüz tane ufak ve tüy şeklinde mikro iğne mevcut.
Bu yöntemin iğneden korkan insanlar da göz önüne alındığında daha fazla insanın aşı olmasına yardımcı olması umuluyor.
Standart grip aşısının aksine, buzdolabında tutulması gerekmiyor, bu da eczanelerin aşıyı rahatlıkla raflarda saklayabileceği anlamına geliyor.
 
Bant aşı, derinin üst katmanına nüfuz ediyor. Standart aşılarda kullanılan iğne ise derinin içine girerek, kaslara ulaşıyor.
Araştırmayı yürüten Profesör Mark Prausnitz, "Mikroskobun altında baktığınızda üzerinde ufak iğneler olduğunu göreceksiniz. Acı vermeden deriye işleyebiliyorlar" diyor.
Araştırma ekibi, aşıyı hem iğneyle hem de bantla test etti.
 
Testlere katılan gönüllülerden 100 kadarı standart şırıngayla aşı oldu. Diğerleri ise 20 dakika bileklerinde bağlı tuttukları bant aşıyı kullandı.
İkinci gruptakilerin büyük kısmı bandın acı vermediğini söylemesine karşın bazıları ise bandın uygulandığı yerde kızarıklık, kaşınma ve hassasiyet gibi yan etkiler yaşadı. Bu belirtilerin ise birkaç gün içerisinde iyileştiği gözlemlendi.
Kolay kullanımlı
 
Uzmanlar, grip ve diğer aşıların uygulanmasında bandın bir devrim yaratabileceği görüşünde.
Ancak bant şeklindeki aşının yaygın kullanımı için önümüzdeki yıllarda başka klinik testlere de tabi tutulması gerekiyor.
Emory Üniversitesi'nden Dr. Nadine Rouphael, "Aşıyı evde, işte uygulayabiliriz ve hatta posta yoluyla dağıtımını sağlayabiliriz" diyor.
Oda sıcaklığında bir yıla kadar saklanabilmesinden dolayı özellikle gelişmekte olan ülkelerde fayda sağlayabileceği belirtiliyor.
Başka araştırmacılar da acısız iğne uygulama yöntemlerini bulmaya çalışıyorlar. Grip aşısı için mikro iğnelerle yapılmış bir şırınga, ABD'de kullanım için onaylandı.
Avustralya'da bilim insanları, daha da ufak iğneler kullanan bir bant tasarlıyorlar.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 28.06.2017 14:17
Anahtar Kelimeler:
ABD Ulusal Sağlık EnstitüsüEmory ÜniversitesiGeorgia Teknoloji Enstitüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneş yanığı nasıl ve kaç günde geçer, ne iyi gelir?
Güneş yanığı nasıl ve kaç günde geçer, ne iyi gelir?
Sahte içki mağduru: Televizyon bozuldu sandım meğer kör olmuşum
Sahte içki mağduru: Televizyon bozuldu sandım meğer kör olmuşum
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals