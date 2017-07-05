Her gün bir elma zayıflatıyor

AVUSTURALYALI sağlık kuruluşu CSIRO’nun gerçekleştirdiği bir araştırma, her gün düzenli olarak bir adet elma tüketmenin kilo vermeye yardımcı olduğunu ortaya koydu. Elmanın zayıflamanın yanı sıra kansere karşı da etkili olduğunun altını çizen araştırma ekibinin başındaki Doktor Joanna McMillan, “Elma sizi tok tutarak doyma hissi verir. Elma tüketen kişiler zor kilo alır” diye konuştu. Elmanın vücut üzerinde çok sayıda olumlu etkisinin olduğunu belirten araştırmacılar, söz konusu meyvenin kalp ve bağırsak sağlığını korunduğunu da ifade ediyor.