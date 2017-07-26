Hepatit B virüsü karaciğeri vuruyor!

HEPATİT B hem tüm dünyada yaygın olarak görülmesi, hem siroz ve karaciğer kanseri gelişim riskini arttırması açısından önemli bir toplum sağlığı problemi.



HEPATİT B'DEN KORUNMANIN EN ETKİN YOLU AŞI YAPTIRMAK



Dünyada yaklaşık 400 milyon kişinin Hepatit B virüsüyle enfekte olduğu ve tedavisiz kalmaları durumunda her dört hastadan birinin siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanseri gibi komplikasyonlarla hayatlarını kaybedecekleri düşünülüyor. Ülkemizde de 3 milyon kişinin bu virüsü taşıdığı belirtiliyor.



Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, alınacak önlemlerle hastalığın büyük oranda önlenebildiğine işaret ederek, "Hepatit B, kan ve cinsel yolla bulaşan bir virüs. Kan nakli, korunmasız cinsel ilişki, damar içi ilaç bağımlılarında aynı enjektörün kullanılması ve anneden bebeğe doğum sırasında bulaşabiliyor. Bunların yanı sıra tırnak makası, tıraş bıçağı ile diş fırçası gibi kişisel eşyaların ortak kullanımıyla da geçebiliyor. Dolayısıyla bu tür bulaşma yollarına karşı önlem almak çok önemli. Hepatit B’den korunmanın en etkin yolu ise hepatit B aşısı yaptırmak” diyor.



Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, bu nedenle çocukların doğdukları andan itibaren, yetişkinlerin ise bulaşma açısından yüksek riskli bir iş kolunda çalışıyorlarsa biran önce hepatit B aşısı yaptırmaları gerektiğini vurguluyor ve bulaşma açısından yüksek risk taşımayan kişilerin de isteğe bağlı herhangi bir yaşta aşı olabileceklerini söylüyor.



HEPATİT C'DEN 10 KAT DAHA BULAŞICI



Hepatit B virüsü dış ortamda bir hafta canlı kalabiliyor ve Hepatit C’den 10 kat, HIV’den de 100 kat daha bulaşıcı oluyor. Kan ve cinsel yolla bulaşıyor olması sonucu; diyaliz hastaları, kan hastalıkları nedeniyle sıkça kan ürünleri kullanmak zorunda olan hastalar, uygun steril şartların sağlanmadığı cerrahi ve dövme merkezlerinde işlem yaptıran kişiler, çok sayıda cinsel partneri olanlar veya korunmasız cinsel ilişkiye girenler risk gruplarını oluşturuyor. Bunun yanı sıra Hepatit B ile enfekte olan anneden doğan çocuklar özellikle önemli bir risk grubunu oluşturuyor. Bu nedenle ülkemizde 1998 yılından itibaren her yeni doğana hepatit B aşısı yapılıyor.



KARACİĞERDE CİDDİ HASAR OLUŞTURABİLİYOR



Hepatit B virüsü vücuda girdikten sonra kişinin bağışıklık sistemi güçlü ise hastalık oluşturmayabiliyor. Ancak vücut direnç gösteremiyorsa virüs karaciğer hücrelerinin içine yerleşiyor ve burada hızla çoğalarak siroz ile kanser gibi hastalıklara yol Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde karaciğer nakli gereksiniminin en önemli nedenlerinden birinin Hepatit B virüsüne bağlı karaciğer yetmezliği veya karaciğer kanseri olduğunu vurguluyor. Ülkemizde son yıllarda yılda binin üzerinde karaciğer nakli yapıldığını belirten Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, “Bu hastaların yarısına yakınını hepatit B virüsüyle ilişkili hastalıklara bağlı nedenlerle karaciğer nakli gereksinimi olan hastalar oluşturuyor" diyor.



SİNSİ SİNSİ İLERLEYEBİLİYOR



Hepatit B karaciğer hasarı yaparak hastalık oluşturuyor. Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal bu hasarı yaparken hiçbir belirti vermeyebildiğini ve hastanın ilk başvurusunda karaciğer sirozu veya karaciğer kanseri tanısı alabildiğini belirtiyor. Hepatit B belirti verdiğinde ise aşağıda yer alan yakınmalarla kendini gösteriyor.



- Aşırı halsizlik,

- İştahsızlık,

- Göz aklarında sararma,

- Kilo kaybı,

- Karında şişkinlik (karın içinde su birikmesine bağlı),

- Bacaklarda ödem,

- Kanamanın zor durması,

- Kanlı kusma önemli belirtilerini oluşturuyor.



TEDAVİDE AMAÇ VİRÜSÜN YAYILMASINI ÖNLEMEK



Hepatit B tedavisinde haftada bir defa cilt altına uygulanan iğne tedavileri veya günde bir defa ağızdan alınan ilaç tedavileri kullanılıyor. “İlaç tedavisinde amaç virüsün çoğalmasının ve bu yolla virüsün karaciğere zarar verici etkisinin en aza indirilmesini sağlamak” diyen Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal sözlerine şöyle devam ediyor: “Ancak virüsün yapısı itibarıyla karaciğer hücrelerinin çekirdek bölgesine yerleşen virüslerin vücuttan tamamen atılması çok düşük bir ihtimal oluyor. Üzerinde çalışılan yeni ilaçlar ise virüsün karaciğerden tamamen atılmasını amaçlıyor. Bu tedaviler kullanıma girdiklerinde hepatit B tedavisinde önemli bir milat olacağı düşünülüyor”