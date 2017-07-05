Havuzda ve denize girenler dikkat!

MEDİCAL Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Yrd.Doç.Dr.Murat Nabi Bulut yaz mevsimiyle artan kulak hastalıkları hakkında bilgilendirdi. Denizde ve havuzda kulaklara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Bulut,"Kulak kanalında oluşan çizik ve sıyrıktan mikroplar, mantarlar girmekte ve kulak iltihabı oluşturmaktadır. Kulağa dokunulduğu zaman ağrı ve şişlik var ise uzman doktora başvurulmadır. Ayrıca kulak yolunda egzamalar olan veya kulak zarı delik olan kişilerin deniz-havuza girerken kulak tıkacı kullanmaları gerekir. Yine kulağında her yıl tekrarlayan kulak kiri birikmesi olan hastalar deniz mevsiminden önce kulaklarını temizlettirmelidirler, aksi taktirde bu kişilerin kulaklarına su gidince suyu çekecek ve aniden kulak tıkanacaktır. Bu zamansız tıkanma tatilde kişiyi bunaltacaktır dedi.



SERT DALMALAR ZAR DELİNMESİNE YOOL ACABİLİR

Dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, Yine denize sert dalmalar, kulak üzerine düşmeler kulak zarı delinmelerine yol açabilir, dikkatli olunmalıdır. Ayrıca rüzgarlı havalarda denize girmek küçük çocuklarda orta kulak iltihabına sebep olabilir. Ebeveynlerin özellikle rüzgarlı havalarda temkinli olması gerekmektedir" diye konuştu.