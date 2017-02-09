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Hapşırırken bunu sakın yapmayın

Basit görünen hapşırma, bazen insan vücudunda çok tehlikeli hasarlara neden olabiliyor

Hapşırırken bunu sakın yapmayın

Basit görünen hapşırma, bazen insan vücudunda çok tehlikeli hasarlara neden olabiliyor

09 Şubat 2017 Perşembe 11:46
Hapşırırken bunu sakın yapmayın
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HAPŞIRMANIN engellenmemesi gerektiğine dikkat çeken Dahiliye Uzmanı Dr. Neslihangül Can Sevil, "Hapşırmaya engel olunduğunda beyin kanaması, felce hatta kalbin durmasına neden olabilir" dedi. 
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihangül Can Sevil de bu tehlikeye işaret etti. Hapşırmanın çok tehlikeli olduğunu belirten Sevil, hapşırma esnasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı. 
"FELÇ OLMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK”
Hapşırma esnasında vücuttaki basınç fazla olduğu için çok fazla hapşırıldığında bayılmaların meydana gelebileceğini aktaran Dr. Sevil, şöyle konuştu:  
“Hapşırma hissi geldiğinde ağzınızı tamamen kapatırsanız ve nefesinizi tutarsanız akciğerleriniz yırtılabilir. Bu nedenle gelen hapşırma hissine engel olmamanızı ve hapşırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hapşırmaya başladığınızda ağzınızı ve burnunuzu kapatırsanız beyninize zarar vererek felç olma riskiniz çok yüksek bir ihtimaldir."  
"GÖZ DAMARLARINIZ ÇATLAYABİLİR"
Hapşırık kesilmeye çalışıldığında beyinde birçok hasarın meydana gelebileceğini de dile getiren Uzman Dr. Neslihangül Can Sevil, "Hapşırık kesilmeye çalışılırsa beyin kanamasına sebep olabilir. Hapşırırken oluşan yüksek basınç göz damarlarını çatlatabilir, kulak zarlarına hasar verebilir. Aynı zamanda yüksek basınç nedeniyle kalbin durmasına sebep olabilir. Grip, nezle gibi hastalıklar ile hava yolu ile bulaşan hastalıkların yayılmasına ve bulaşmasına sebep olur" diye konuştu.
"AĞZIMIZI VE BURNUMUZU TAMAMEN KAPATMADAN HAPŞIRMALIYIZ"
Dr. Neslihangül Can Sevil, "Hapşırırken elimize mendil alıp, ağzımızı ve burnumuzu tamamen kapatmadan hapşırmalıyız. Yanınızda mendil yoksa başınızı insanlardan uzak bir tarafa çevirerek havaya hapşırın. Eğer hapşırık sık sık tekrarlar ise mutlaka viral enfeksiyon veya alerji açısından tetkik edilmek üzere doktora başvurulmalıdır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
HapşırmaNeslihangül Can Sevil
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