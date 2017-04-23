Hamilelikte en çok kaygı yaratan 5 durum

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Esra Çabuk Cömert, hamilelikte en çok kaygılanılan durumları anlattı.

1. GEBELİĞİMİN ÇOK BAŞINDAYIM VE KANAMAM OLDU. NE YAPMALIYIM?

ÖNCELİKLE sakin olun. Kanama karşılaşılabilecek problemlerden biri... Endişelenmeyin çünkü gebeliğin başında bu yerleşme kanaması dediğimiz durum olabilir. Yerleşme kanaması hafif pembemsi renktedir ve miktarı azdır. Yine de bu durumu teyit etmek için doktorunuzla irtibata geçin. Eğer kanamanız yoğun ve kırmızı renkte ise düşük yapabilirsiniz. Kanamanın devam etmesi tehlikelidir. Hemen hastaneye başvurun. Ultrasonda bakılıp sıkıntı olmadığı söylendiği zaman artık rahatlayın. İlaç ve istirahat tedavileri size bu süreçte yardımcı olacaktır. Tabii ki anne adayımızın (her ne dersek diyelim) anksiyetesi artmış şekilde devam eder. “Acaba düşük yapar mıyım?”, “Ağır kaldırdım da mı oldu?”, “Dün akşam beraber olmuştuk, keşke olmasaydı?” gibi tamamen kendini suçlayıcı sorular anne adayını mahveder. Unutulmaması gereken şudur ki bu durum 10 gebenin 4'ünde görülür.1’den azı düşükle sonuçlanır. O yüzden lütfen panik olmayın sevgili anne adayları…

2. GEBELİĞİM BAŞLADIĞINDAN BERİ YEMEK YİYEMİYORUM VE SÜREKLİ KUSUYORUM, NE YAPMALIYIM?

BAZEN gebe hastalar ilk 3 ayı hatta tüm gebeliği rahat geçirirken bazıları sürekli ve yatarak geçirir. Siz ikinci gruptan iseniz söylediklerimi dikkate alın. Öncelikle bu bir süreç 12 haftaya kadar olabilir. Beslenme programınızda az az ve sık sık besleneceksiniz ve çok yağlı tüketmeyeceksiniz. Sabah kızarmış ekmek ve peynir, öğle yemeklerinde çorba, akşam yemeklerinizi de yağsız makarna ile geçireceksiniz. Kusmalar sadece boğazınızda tahriş yaratır asla bebeğe zarar vermez. Bulantılar için de nane şekerini çantanızdan eksik etmeyin; ciddi anlamda rahatlatır. Peki, sürekli kusan bir kadının psikolojisi nasıldır? Bu sorunun cevabı hain ‘progesteron’ da saklı. Bu hormon adet dönemlerimiz öncesi bizim psikolojimizi bozan hormondur. Hani hep ağlamaklı depresif bir mod durumumuz var ya; işte hep bu yüzden. Ama bu hormonda maksimum 16'ncı haftada stoplanır ve gebeliğin başındaki depresif modunuzdan çıkarsınız. Unutmayın! Sadece mercimek kadar olan bebeğe bünyeniz alışmaya çalışıyor.

3. CİNSEL BİRLİKTELİK OLDUKTAN SONRA KANAMAM OLDU, ACABA BEBEĞİM DÜŞER Mİ?

ASLINDA cinsel birliktelik kanama olma olasılığını artırmaz ama kanamanız olduysa buna bağlarız. Gebeliğin 36'ncı haftasına kadar cinsel birliktelik serbesttir. Eğer bebekte herhangi bir problem yoksa bebeğin eşi aşağı yerleşimli değilse ilişki serbesttir. Endişelenmeyin ama yine de kadın doğum doktorunuzla iletişime geçin.

4. SPOR YAPMAMDA SAKINCA VAR MI?

SPOR tüm hayatımızda olduğu gibi gebelikte de yapılması şarttır. Eğer normal doğum istiyorsanız bu sürece sizi en rahat hazırlayacak durum spordur. Günlük basit yürüyüşler 30-45 dakikalık, yine pilates ve yoga egzersizleri size hem kilo kontrolü sağlar, hem de doğum için sizi rahatlatır. O yüzden eğer riskli bir durumunuz yoksa sonuna 36'ncı haftaya kadar aktif spor yapın. Spor yapan gebe, gebeliğin son dönemlerindeki sırt ağrılarından kurtulur, bacak krampları oldukça azalır. Daha mutlu gebeler sporla mümkün olur.

5. KORDON KANI SAKLATMAMIN BEBEĞE ZARARI VAR MI?

TEK kelimeyle cevap veriyorum: HAYIR

Kordon kanı, doğumdan sonra göbek bağı içerisinde kalan kandır. Önemli bir kök hücre kaynağı olan kordon kanı, ileride kullanılmak üzere toplanıp saklanabilmektedir. Bu kanın özelliği bebeğin damarlarında dolaşan kandan farklı olması ve kan üretiminde görev alan ’’kök hücreleri’’ içermesidir. Ayrıca kök hücrelerin en önemli özelliği, uygun ortamlar sağlandığında potansiyeline göre belirli doku veya organın hücrelerine dönüşebilme yeteneğine sahip olmasıdır.

İşte böyle muazzam bir yapı Tanrı tarafından bize bahşedilmişken biz bu yapıyı muhakkak değerlendirmeliyiz. Birçok hastalığın önemli bir tedavi yöntemi kolan kök hücreleri saklatmanın zarardan ziyade faydası vardır. O yüzden imkanınız el verirse bebeğinizin kordon kanını saklatın.