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Güneş yanığı nasıl ve kaç günde geçer, ne iyi gelir?
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Güneş yanığı nasıl ve kaç günde geçer, ne iyi gelir?

Hemen hemen tüm insanların sevdiği yaz mevsimi bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Güneş yanıkları da bunlardan sadece biri. Peki güneş yanığı nasıl ve kaç günde geçer, ne iyi gelir? İşte tüm ayrıntılar...

Güneş yanığı nasıl ve kaç günde geçer, ne iyi gelir?

Hemen hemen tüm insanların sevdiği yaz mevsimi bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Güneş yanıkları da bunlardan sadece biri. Peki güneş yanığı nasıl ve kaç günde geçer, ne iyi gelir? İşte tüm ayrıntılar...

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:41
Güneş yanığı nasıl ve kaç günde geçer, ne iyi gelir?
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CİLT, uzun süre güneşe maruz kalıp zarar görmüşse aşırı hassaslaşır ve normal vücut şampuanları veya sabun cildi daha da kurutabilir.Peki güneş yanığına ne iyi gelir?

Güneş yanığı sonrası aloe vera jeli, yulaf ezmesi, yoğurt ve zeytinyağı gibi doğal ürünleri kullanarak hem temizliğini sağlayabilir, hem de aşırı kuruyan ve hassaslaşan cildin yumuşamasına ve kendi kendini iyileştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Yulaf Ezmesi: Güneşten yanan cildinizi yumuşatmak için yulaf ezmesi kullanabilirsiniz. Yarım bardak yulaf ezmesini 1 bardak kaynar suyla iyice karıştırın ve soğumaya bırakın. Karışım tamamen soğuduktan sonra cildinizin güneşten yanmış bölgelerine yavaşça, dairesel hareketlerle sürün. 3-4 dakika beklettikten sonra bol suyla durulayabilirsiniz.

Aloe Vera Jeli: Yanık tedavisinde oldukça etkili bir çözüm olan aloe vera jeli güneş yanığını yumuşatarak cildin temizlenmesini sağlar. Cildinizin yanan bölgelerine avuç içiyle jeli iyice yedirin ve cildin emmesini bekledikten sonra soğuk suyla durulayın.

Zeytinyağı: Güneş cildi kurutur, daha çok gerilmesine neden olur ve bu gerilme ağrılar oluşturur. Bunu engellemek, cildi yumuşatmak için zeytinyağını sürün ve üzerine sıcak suyla ıslattığınız bir havlu koyun. Havlu tamamen soğuduktan sonra cildinizi silebilirsiniz.

Yoğurt: Güneş yanığına karşı en çok kullanılan uygulamadır ve gerçekten işe yarar. Yoğurt cildi yatıştırır, soğutarak rahatlama sağlar. En iyi etki için yağsız yoğurt kullanın ve yoğurdu sürmeden önce dolapta bir süre soğutun. Cilde sürüp 3-4 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz.

Güneş Yanığından Korunma

Yukarıdaki uygulamalar cildinizi rahatlatsa da yanığın ciddiyetine göre ağrılar 4-5 gün sürebilir ve daha sonra cildiniz soyulabilir. Tüm bunlardan korunmak için güneşe çıkmadan önce mutlaka yüksek faktörlü güneşten koruyan bir krem kullanın. Bazen, güneşin çok güçlü olduğu öğle saatlerinde bu koruma kremleri de yeterli oranda etkili olmayabilir. Bu saatlerde güneşe çıkmamak en iyisi ancak çıkmanız gerekiyorsa burun bölgesini korumak için bir şapka, omuzları korumak içinse t-shirt giyebilirsiniz. Denize girip çıktıktan sonra koruyucu kremi mutlaka tazeleyin.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 13:47
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