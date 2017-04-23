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Gün içerisinde enerjinizi arttıracak 6 öneri

Eğer siz de ne kadar dinlenmiş olursanız olun, gün içinde yorgun ve halsiz hissediyorsanız ve bundan şikayetçiyseniz küçük birkaç değişiklikle bu durumu engellemeniz mümkün. İşte gün içerisinde enerjinizi yükseltecek ve kolayca uygulayabileceğiniz 6 yöntem

Gün içerisinde enerjinizi arttıracak 6 öneri

Eğer siz de ne kadar dinlenmiş olursanız olun, gün içinde yorgun ve halsiz hissediyorsanız ve bundan şikayetçiyseniz küçük birkaç değişiklikle bu durumu engellemeniz mümkün. İşte gün içerisinde enerjinizi yükseltecek ve kolayca uygulayabileceğiniz 6 yöntem

23 Nisan 2017 Pazar 13:46
Gün içerisinde enerjinizi arttıracak 6 öneri
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İŞTE gün içerisinde enerjinizi yükseltecek ve kolayca uygulayabileceğiniz 6 yöntem

Kısa ama sık molalar verin

İŞ yerinde uzun saatler geçirenlerdenseniz, gün sonuna doğru enerjinizin düşmesi çok normal. Arka arkaya içilen kahveler, ne yazık ki yorgunluğa bir çözüm değil. Verdiğiniz molaları daha kısa sürelerde daha sık bir hale getirdiğiniz zaman, hem odağınızı geri kazanacaksınız hem de temiz hava sizi dinçleştirecek ve ağırlaşan göz kapaklarınızı kaldıracak.

Her gün giydiğiniz renklerde değişiklik yapın

ÇOĞUMUZ şehir hayatının içindeki düzene bir şekilde kendimizi kaptırıyoruz ve eğlenceli ruh hallerimizi ve renklerimizi bastırıyor ya da gizliyoruz. Hazır bahar da geliyorken siyahlarınızdan ve grilerinizden kurtulun. Eğer koyu renklerinizden hiç vazgeçemiyorsanız, sarı ya da turuncu renkte bir aksesuardan zarar gelmez. Göreceksiniz gün içinde insanlara yansıttığınız olumlu enerjinin geri dönüşlerini mutlaka alacaksınız.

Yeni kokular keşfedin

KOKU hafızası çoğu duyunun hafızasından çok daha kuvvetli. Size güzel anılarınızı, güzel zamanları ya da şahit olduğunuz benzersiz manzaraları hatırlatan kokuları, ofisinizde ve evinizde kullanın. Eğer hiçbir koku bulamıyorsanız, ferah bir lavanta kokusu sizi bir anda Fransa’nın lavanta bahçelerine götürebilir…

Düzenli olarak C vitamini alın

C VİTAMİNİNİ kolayca alabileceğiniz pek çok besin var ama eğer gün içinde onları almayı her seferinde unutuyorsanız, her sabah kahvaltıdan sonra düzenli olarak C vitamini takviyesi alabilirsiniz. Böylelikle gün içinde yaşayacağınız enerji düşüşüne engel olabilirsiniz.

Müziği hayatınızın bir parçası haline getirin

İŞE gidiş ve eve dönüş yollarında çoğumuz müziğimizden vazgeçemeyiz. İş yerinizde dikkatinizi dağıtmayacak ve başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinlemek, yaptığınız işi daha keyifli bir şekilde yapmanızı sağlayacak. Müzik dinlemek, çalışırken temponuzu arttırmanıza da yardımcı olacak.

Kısa tatilleri bir rutin haline getirin

ÇOĞU insan iş yoğunluğundan dolayı tatile çıkamamaktan yakınıyor. Kısa hafta sonu kaçamaklarıyla da çalışma motivasyonumuzu arttırmak mümkün. Şehre yakın gidilebilecek pek çok seyahat rotası var, bir hafta sonu sevdiklerinizle birlikte bir tanesini seçip şehrin yoğunluğundan uzak sakin ve huzurlu bir hafta sonu tatili herkese çok iyi gelecek.

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Enerjinizi YükseltecekYorgun Ve Halsiz Hissediyorsanız
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