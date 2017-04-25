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Görme engellilere özel gözlük!
Görme engellilere özel gözlük!
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Görme engellilere özel gözlük!

Kanada'da geliştirilen bir özel gözlük, görme engellilere umut oldu

Görme engellilere özel gözlük!

Kanada'da geliştirilen bir özel gözlük, görme engellilere umut oldu

25 Nisan 2017 Salı 12:08
Görme engellilere özel gözlük!
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GÖZLÜĞÜ kullanan yüzde 75 engelli 13 yaşındaki bir çocuk basketbol idmanına çıktı. Görme engelli çocuk, özel gözlük sayesinde 3’lük attı. 
Kanada’nın Toronto kentinde bir teknoloji şirketi tarafından geliştirilen özel gözlük, yüzde 75 oranında görme engeli bulunan 13 yaşındaki Ethan Lacroıx’ya umut oldu. 
Lacroıx gözlüğü taktı, basketbolu komedi ve şovla birleştiren Harlem Globetrotters ekibinin iki üyesiyle idman yaptı, basketbol oynadı. 
Lacroıx, gözlüğü ilk taktığı anda kendisine gösterilen bir yazıyı, odanın öbür ucundan bile okuyabildi.  
Çekimler sırasında bindikleri asansörden manzarayı seyretti.  
Peki bu özel gözlük nasıl çalışıyor? 
Gözlüğün ortasında yüksek çözünürlüğe sahip bir kamera bulunuyor. Kameradan elde edilen görüntü, gözlüğün iç kısmındaki özel ekrana yansıtılıyor.Böylece kısıtlı görme yetisine sahip kişi çevresinde olanları ayrıntılarıyla görebiliyor. Gözlüğün fiyatı ise yaklaşık 36 bin Türk lirası.
Şirket yetkilileri fiyatın düşürülmesi için çalışmalar yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KanadaGörme Engelli
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