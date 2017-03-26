'Gençlik iksiri' farelerde işe yaradı, sıra insanlarda!

HOLLANDA Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi’nde geliştirilen bir ilaçla farelerin bazı organlarının yaşlanma süreci geri çevrildi.

İlaç farelerin tüylerini yeniden çıkartırken, kuvvetlerini artırdı, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını düzeltti. Araştırmayı yapan ekip, şimdi bir dizi güvenlik testinden sonra aynı ilacı insanlar üzerinde denemeyi hedefliyor. İlacı geliştiren Dr. Peter de Kaizer, BBC’ye yaptığı açıklamada “İnsanlar benim deli olduğumu söylediler. İlk üç denemede haklı çıktılar ancak dördüncü denemede ben paklı çıktım” dedi. Sonuçları Tıp dergisi Cell’de yayımlanan araştırmaya göre ilaç, hızlı yaşlanmaları için genetikleri değiştirilen ve doğal olarak yaşlanan (90 fare yaşı) iki fare grubu üzerinde denendi. 10 ay boyunca hayvanlara haftada üç kez peptid molekülü verildi. 10 gün içinde, farelerin yeniden tüyleri çıkmaya başladı. Üç hafta sonra hayvanların fiziksel güçleri arttı. Yaşlı fareler, ilaç verilmeyen hemcinslerine kıyasla çarkta iki kat fazla koştu. Bir ay kadar sonra da farelerin böbrek fonksiyonları normale dönmeye başladı. Dr. Peter de Kaizer, şimdi güvenlik testleri kapsamında ilacı agresif bir beyin tümörü türü olan “Glioblastoma multiforme” hastalarında denemeyi planlıyor. Bu hastalıkta, kanserli hücreler, yaşlı hücrelerinkine benzer özellikler taşıdığı için peptid molekülün bu hastalık için muhtemel bir tedavi yöntemi olabileceği belirtiliyor.