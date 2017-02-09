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Gençlerin üçte ikisi stres altında yaşıyor
Gençlerin üçte ikisi stres altında...
09 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
09 Şubat Günlük Burç Yorumu

Gençlerin üçte ikisi stres altında yaşıyor

Yapılan araştırmaya göre gençlerin büyük çoğunluğu hayatında anksiyeteye bağlı performans düşüklüğü yaşıyor

Gençlerin üçte ikisi stres altında yaşıyor

Yapılan araştırmaya göre gençlerin büyük çoğunluğu hayatında anksiyeteye bağlı performans düşüklüğü yaşıyor

09 Şubat 2017 Perşembe 11:42
Gençlerin üçte ikisi stres altında yaşıyor
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AMERİKAN Psikoloji Derneği'nin yaptığı araştırmalara göre gençlerin (Y jenerasyonu) üçte ikisi çalışma hayatında anksiyeteye bağlı performans düşüklüğü yaşıyor.
 
Milenyum nesli olarak adlandırılan Y jenerasyonu, önceki jenerasyonlara göre daha fazla strese maruz kalıyor. Ayrıca milenyumlar stresle başedebilme konusunda da öncekilere göre daha fazla zorluk yaşıyor. Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre gençlerin yüzde 12'sine anksiyete tanısı konulmuş durumda. Bu oran kendilerinden önceki jenerasyonlardan baby boomers'lara göre iki kat daha fazla. 
 
Gençler arasında stresin en fazla olduğu grup ise üniversite öğrencileri. Yoğun akademik programlar, gelecek kaygısı, gittikçe pahalılaşan eğitim masrafları (özellikle Amerika'da üniversite mezunları hayata binlerce dolar eğitim kredisi borcuyla başlıyor) öğrencilerin aşırı stres ve aksiyeteye varan ruh hali içerisine girmesine neden oluyor. 
 
Eğitimlerinden sonrada stres yaşayan gençlerin üçte ikisinde ise performans kaybı yaşanıyor. Gelişen enformasyon teknolojisiyle birlikte büyüyen Y jenerasyonunun yaşam alışkanlıkları da öncekilere göre farklı. Yapılan araştırmalar gençlerde düzensiz uyku probleminin yüksek derecede olduğunu gösteriyor.
 
STRESE NEDEN OLAN 8 FAKTÖR
Aksiyeteyi sadece düzenli uykuyla açıklamak tek başına yeterli olmuyor. Kötü uyku alışkanlıklarının yanı sıra yemek öğünlerine gereken önemi vermemek, aşırı kahve tüketimi, sürekli oturmak, telefon kullanımının fazlalaşması, mesai saatlerinin belirsizleşmesi, sürekli evde vakit geçirmek ve anksiyete problemi olan insanlarla dışarı çıkmak gibi başlıklar da stresi arttıran faktörlerden. 

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Son Güncelleme: 09.02.2017 11:46
Anahtar Kelimeler:
StresAmerikan Psikoloji Derneği
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