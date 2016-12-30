Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77817
ALTIN
131.486
DOLAR
3.5257
STERLIN
4.3407
EURO
3.7212
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
banner416

Gebelik hesaplama nasıl yapılır

Anne adayları genellikle gebelik haftasını bilmesine rağmen, kendileri gebelik haftasını ve aylarını hesaplamak ister. Özellikle gebelik süreçlerini ay olarak hesaplama eğiliminde olan anne adayları, doğuma ne kadar kaldığını hesaplamak için kaç aylık gebe olduklarını bilmek isterler. Bu konuda anne adaylarına yardım olabilmek için Prof. Dr. Bülent Tıraş açıklamalarda bulundu

Gebelik hesaplama nasıl yapılır

Anne adayları genellikle gebelik haftasını bilmesine rağmen, kendileri gebelik haftasını ve aylarını hesaplamak ister. Özellikle gebelik süreçlerini ay olarak hesaplama eğiliminde olan anne adayları, doğuma ne kadar kaldığını hesaplamak için kaç aylık gebe olduklarını bilmek isterler. Bu konuda anne adaylarına yardım olabilmek için Prof. Dr. Bülent Tıraş açıklamalarda bulundu

30 Aralık 2016 Cuma 14:19
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
banner404

ÖNEMLİ olan ay hesabı değil hafta hesabıdır” diyen Bülent Tıraş açıklamalarına şöyle devam etti: “Ay hesabı yapıldığında, genellikle hata yapılmaktadır. Çünkü bir ay tam olarak dört hafta olmadığı için karışıklık meydana gelebilir. Önemli olan ay hesabı değil hafta hesabıdır. Gebelik süreci 40 haftadır. Bu konuda kafa karışıklığına meydan vermemek için doktorların yaklaşık olarak kabul ettiği ay ve haftalar şöyledir; 4-5 haftalık hamilelikler: 1 aylıktır.
8-9 hafta tamamlandığında: 2 aylık.

12-13 hafta tamamlandığında: 3 aylıktır.

16-17 haftalar bittiğinde 4 aylıktır.

20-21 haftalar bittiğinde 5 aylıktır.

24-25 haftalar bittiğinde 6 aylıktır.

28-29 haftalar bittiğinde 7 aylıktır.

32-33 haftalar bittiğinde 8 aylıktır.

36 haftada ise anne adayı artık 9 aylık hamiledir ve gebeliğin son ayı içindedir.” “Gebelik toplamda 40 haftadır” Tıraş son olarak da, “40 hafta tamamlandığında ise gebeliğin 280 günü tamamlanmıştır. Hafta olarak bu gün sayısı da 40 haftaya tekabül eder. Ancak anne adaylarının ay hesabı yapmaması önemlidir. Ay hesabında karışıklıklar meydana gelebileceği için her zaman hafta hesabı kullanmak gerekmektedir. Hafta hesabı, tahmini doğum tarihini hesaplamak için de kullanılır. Gebelik toplam 40 haftadır. Doğumların çoğu 38-40 hafta arasında gerçekleşir. Bazen günü geçenlerde 41 haftada doğum gerçekleşir. Bunlar hesaplanırken de son adetinizin başladığı ilk güne göre hesaplanır” diyerek sözlerini tamamladı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GebelikBülent Tıraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşe Yaraş'a meslek hastalığı teşhisi konuldu!
Ayşe Yaraş'a meslek hastalığı teşhisi konuldu!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals