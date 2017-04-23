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Evlerimizin en mikrobik 5 bölgesi

Evimizin bizim için en temiz ve hijyenik yer olduğunu düşünürüz. Bu nedenle korkmadan yerlerde yuvarlanır, tezgâha ya da yere düşürdüğümüz bir şeyi belki de sadece üfleyip ağzımıza atarız. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki evde birçok alan milyonlarca bakteriyi barındırıyor ve sağlığımızı tehdit ediyor.

Evlerimizin en mikrobik 5 bölgesi

Evimizin bizim için en temiz ve hijyenik yer olduğunu düşünürüz. Bu nedenle korkmadan yerlerde yuvarlanır, tezgâha ya da yere düşürdüğümüz bir şeyi belki de sadece üfleyip ağzımıza atarız. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki evde birçok alan milyonlarca bakteriyi barındırıyor ve sağlığımızı tehdit ediyor.

23 Nisan 2017 Pazar 12:23
Evlerimizin en mikrobik 5 bölgesi
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HER yer olmasa bile evinizdeki bu yerlere dikkat etmeli ve temizliğine ekstra önem vermelisiniz

Bulaşık süngeri 

BÜTÜN gün elimizde olan ve her dakika temizlik malzemesiyle yoğurduğumuz bulaşık süngerinin milyonlarca bakteri taşıdığını düşünmemiş olabiliriz ama maalesef gerçek bu değil. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir bulaşık süngerinin santimetrekaresinde 50 bin bakteri yaşıyor. Bu nedenle bu süngerleri haftada bir değiştirmeli ya da her gün çamaşır suyunda bekletmelisiniz.

Musluklar

ÇOK sık kullandığımız ve hatta temizlik yapmak için durmadan su akıttığımız bir bölgenin temiz olamayacağı aklımıza gelmez. Ancak durum hiç de öyle değil. Bilim insanları bir mutfak musluğunun santimetrekaresinde 6 bin bakteri yaşadığını söylüyor. Aynı şekilde banyo muslukları da bu şekilde binlerce bakteriye ev sahipliği yapıyor. Siz siz olun, bütün gün su akan yer kirli olur mu demeyin, bu bölgeleri sık sık temizleyin

BilgisaYAR 

TÜM gün boyunca elimizin altında olan bilgisayarları da sıkça temizlemeniz gerekiyor. Çünkü ellerinizle dokunduğunuz her türlü yerden aldığınız bakterileri burada biriktiriyorsunuz. Hele bir de bilgisayar başında yemek yemek gibi bir huyunuz varsa bakteri sayısı milyonları bulabiliyor. Bilgisayarınızın sadece ekranını değil klavyesini de sık sık temizlemelisiniz.

Halılar

HALILARIN, ne kadar temizlersek temizleyelim, her türlü bakteriyi içinde barındırdığını öğreneli çok oldu. Bu nedenle birçok halı markası antibakteriyel halı gibi ürünlerle bu durumun satışa yansımasının önüne geçmeye çalışıyor. Ancak yine de dışarıdaki her türlü mikrobu ayaklarımızla halımıza taşıdığımızı iyi bilmeli ve her gün mutlaka temizlemeliyiz.

Mutfak lavaboları

MUTFAK lavabonuzu her türlü sebze ve meyveyi yıkamak için kullanıyor musunuz? Eğer cevabınız evetse çok büyük bir hatanın içindesiniz. Çünkü lavabonuzun santimetrekaresinde 230 bin kadar bakteri bulunuyor. Ve siz istediğiniz kadar bulaşık süngerinizle ovduğunuzu düşünün, bu bakterileri yok edemiyorsunuz. İlle de lavabomu kullanacağım derseniz de sık sık çamaşır suyuyla temizlemeniz şart. Aksi takdirde sağlığınızı ciddi anlamda riske atıyorsunuz.

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Son Güncelleme: 23.04.2017 12:45
Anahtar Kelimeler:
Mutfak LavabolarıBulaşık SüngeriSağlımız Tehdit EdiliyorMilyonlarca Bakteri
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