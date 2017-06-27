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Estetik sonrası burnunuz sertleşmesin

Geçmiş yıllarda burun estetiği sonrasında oluşabilen burun ucu sertliğinin ve uyuşukluğunun can sıkıcı bir problem olduğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aykut Özpür, burun ucu sertliği nedeniyle burnun, yüzün mimik hareketlerine katılmadan sabit durmasının ameliyatlı bir görüntü ortaya çıkarabildiğini söyledi

Estetik sonrası burnunuz sertleşmesin

Geçmiş yıllarda burun estetiği sonrasında oluşabilen burun ucu sertliğinin ve uyuşukluğunun can sıkıcı bir problem olduğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aykut Özpür, burun ucu sertliği nedeniyle burnun, yüzün mimik hareketlerine katılmadan sabit durmasının ameliyatlı bir görüntü ortaya çıkarabildiğini söyledi

27 Haziran 2017 Salı 17:46
Estetik sonrası burnunuz sertleşmesin
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Op. Dr. Aykut Özpür, bununla birlikte gribal durumlarda, burnu temizlerken, sümkürürken, uyku sırasında yüzüstü yatarken batma hissinin rahatsızlık yarattığını belirtiyor. 
 
"BURNUN RAHAT NEFES ALMASINI SAĞLAYAN BAĞ DOKULARI DA ÖNEMLİ"
 
Sorunları aşmak için ameliyatsız burunlardaki destek yapıları iyi anlamanın ve burun ucu hareketliliğini devam ettirebilecek tekniklerin uygulanmasının gerekliliğini belirten Dr. Özpür şunları söyledi:
 
"Anatomik olarak burun çok karmaşık bir yapıya sahip. Bugün bile burun anatomisi üzerinde yapılan detaylı çalışmalarda yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Yeni bilgiler ışığında burnun doğal, hareketli yapısını oluşturan bağ doku sisteminin önemi çok daha iyi anlaşılır hale geldi. Ayrıca bu bağ sistemi burnun estetik görünümünde de oldukça etkili. Bilimsel çalışmalar doğal, ameliyatsız olarak güzel görünen burunlardaki burun ucu detaylarını bu bağların oluşturduğunu gösteriyor.  Aslında fonksiyonel olarak burnun nefes almasını, hava yolunu açık tutulmasını sağlayan da bu bağ doku sistemi. Burun kasları bu bağlar yardımıyla burun kıkırdaklarına tutunuyor ve hava yolunun açık kalmasına yardımcı oluyor."
 
"DAHA DOĞAL SONUÇLAR AMAÇLANIYOR"
 
Son yıllarda burun anatomisi detaylarının daha iyi anlaşılmasının, estetik burun ameliyatı tekniklerinde ve estetik sonuçlarında önemli gelişmeler yaşanmasını sağladığını dile getiren Op. Dr. Aykut Özpür, bu tekniklerin mümkün olduğunca burnun anatomik yapılarını korumayı, doku hasarını en aza indirmeyi, kesileri minimal yapmayı ve estetiksiz görünen sonuçlara ulaşmayı amaçladığını açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti:
 
"Karma rinoplasti son yıllarda geliştirilen burnun anatomik yapılarını koruyarak doğal sonuçlar elde etmeyi amaçlayan bir yöntem. Bu yöntem burun delikleri içinden, kemik ve kıkırdak zarları altından, bağ dokularını koruyarak operasyonu yapmayı sağlıyor. Burun ucunun dinamik olmasını sağlayan yapılar sağlam kalıyor. Ameliyat sonrası erken dönemde bile burun daha yumuşak ve daha esnek olabiliyor. Yüzüstü yatmak, öpüşmek, burun temizlemek gibi günlük hayatta sıkça yaptığımız hareketler sorun olmaktan çıkıyor. Bu bağların korunması ve onarılması estetik olarak daha doğal sonuçlar sağlayabiliyor.”

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Anahtar Kelimeler:
AmeliyatBurun Estetiği
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