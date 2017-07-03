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'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'

Erkeklerde meme büyümesi ile ilgili sorunlara değinen Plastik Cerrah Doç. Akbaş, özellikle yaz aylarında meme küçültme ameliyatlarına olan talebin arttığını söyledi

'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'

Erkeklerde meme büyümesi ile ilgili sorunlara değinen Plastik Cerrah Doç. Akbaş, özellikle yaz aylarında meme küçültme ameliyatlarına olan talebin arttığını söyledi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:11
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
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PLASTİK ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, erkeklerde meme büyümesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle yaz aylarında erkeklerden meme büyümesi ile ilgili çok talep olduğunu anlatan Doç. Akbaş, "Bize gelen erkekler, 'Göğüslerim çok büyük, istediğim kıyafeti giyemiyorum' diyor. Biz, plastik cerrahların erkekler üzerinde en çok yaptığı operasyonların başında jinekomasti ameliyatı (meme büyümesi) gelir" diye konuştu.
 
MEMENİN BÜYÜK OLMASI ERKEK PSİKOLOJİSİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR 
Erkeklerde meme büyüklüğünün çok ciddi bir sorun olarak karşılarına çıktığını ifade eden Doç. Akbaş, şöyle devam etti:
 
"Özellikle ergenlik dönemi ve sonrasında erkek çocuklarda memelerin normalden büyük olması, onların psikolojileri ve yaşantıları, günlük hayatları ve okul başarıları üzerinde ciddi bir eksiklik yaratıyor. Kompleks haline geliyor ve hatta meme büyüklüğü olduğu için okula gitmek istemeyen, beden eğitimi derslerine katılmak istemeyen ve rapor alan öğrenciler oluyor. Ya da yaz aylarında ailesiyle birlikte tatile gitmek istemiyor, denize veya havuza girmiyor. Bunların sayısı oldukça fazladır. Bu sadece gençlerde değil 40 ve 50 yaşlarında olup, 'hocam bu benim yıllardır kompleksim' diyen erkekler var. Arkadaşları ve çevresi alay eder diye kalın giyinerek dolaşan erkekler var."
LİPOSUCTION YÖNTEMİYLE AYNI GÜN TABURCU EDİLİYOR
Aşırı meme büyümesinin tedavi edilebilir bir sorun olduğunu dile getiren Akbaş, "Bununla ilgili ilk önce biz bir analiz yapıyoruz. Analizler sonrasında problem ortaya çıkartılıyor ve çok rahat ve basit yöntemlerle, liposuction (yağ aldırma) yöntemiyle, çok nadiren cerrahi modifikasyonlarla o bölgedeki kadınsı meme görüntüsünü daha erkeksi ve normal bir hale getiriliyor. O andan sonra kişinin hayatı değişiyor. Tatile gidip, havuza ve denize girebiliyor. Artık kalın giyinmekten vazgeçiyor. Operasyonlar bazen 15 dakika bazen ise 45 dakika sürebiliyor. Hastanede yatışa bile gerek yok aynı gün evine gidebilir. Ama korkacak ve çekinecek bir şey yok. Aslında basit bir operasyon olarak algılanmasın. Gerçekten ciddi bir sağlık sorunu olarak değerlendirelim" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 12:00
Anahtar Kelimeler:
Meme BüyümesiHayati Akbaş
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