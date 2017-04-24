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Ergenlik döneminde burun estetiği yaptırmak doğru mu?
Ergenlik döneminde burun estetiği yaptırmak...

Ergenlik döneminde burun estetiği yaptırmak doğru mu?

Uzmanlara göre, nefes alma ile ilgili bir sorun yoksa sadece estetik kaygıyla ergenlikte estetik burun ameliyatı yaptırmak doğru değil

Ergenlik döneminde burun estetiği yaptırmak doğru mu?

Uzmanlara göre, nefes alma ile ilgili bir sorun yoksa sadece estetik kaygıyla ergenlikte estetik burun ameliyatı yaptırmak doğru değil

24 Nisan 2017 Pazartesi 12:11
Ergenlik döneminde burun estetiği yaptırmak doğru mu?
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ERGENLİK çağındaki bazı gençlerin burun estetiği için ameliyat masasına yattığını belirten uzmanlara göre, nefes alma ile ilgili bir sorun yoksa sadece estetik kaygıyla ergenlikte estetik burun ameliyatı yaptırmak doğru değil. 
Burun, yüzün tam orta kısmında bulunması nedeniyle yüzün neredeyse tamamını etkiliyor. Burnunun şeklinden rahatsız olan kişiler de bu durumdan kurtulmak için burun estetiğine yöneliyor. 
Peki, bu kararı almak için ergenlik dönemi çok mu erken?  
KBB Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, bu konudaki yaygın görüşün, tıbbi gereklilik açısından değiştiğini belirtti.  
SADECE ESTETİK KAYGIYLA ERGENLİKTE BURUN AMELİYATINA HAYIR! 
Sadece estetik kaygı nedeniyle ergenlik döneminde burun estetiği ameliyatının doğru olmadığını vurgulayan Kayabaşoğlu, “Çok gerekli olmadığı durumlarda estetik burun ameliyatının ergenlik dönemi içinde yapılmaması gerektiği düşüncesindeyim” dedi.  
BURUN AMELİYATI NE ZAMAN ZORUNLU OLUR? 
Uzun yıllardır problemler ne seviyede olursa olsun, burun ameliyatlarının 18 yaşından önce yapılmaması gerektiğinin yaygın bir düşünce olduğunu söyleyen Dr. Kayabaşoğlu, şöyle devam etti:  
“Cerrahlar da okullardan bu rutin bilgiyle mezun olur ve bu yönde tavsiyelerde bulunurdu. Ameliyat sırasında burun ve yüzün büyüme noktalarında oluşabilecek hasar nedeniyle yüzün ve burnun, ameliyat sonrasında küçük kalmasından korkuluyordu. Dolayısıyla yine hasta sağlığını korumak amacıyla ergenlik çağında burun ameliyatları yapmanın doğru olmadığı düşünülüyordu.  
BÜYÜME ÇAĞINDA OKSİJEN ALIMI ÇOK ÖNEMLİ 
Ancak burun travma sonrasında çok ciddi şekilde eğrilmiş ya da doğuştan çok eğri bir burun söz konusu ise fonksiyonel ameliyata estetik de eklenebilir. Bunun dışındaki durumlarda ise sadece fonksiyonu gözeten bir ameliyatın yapılması gerektiği düşüncesindeyim.Bu konuda benim de tıp literatürüne naçizane katkılarım oldu. Çalışmalarımızın ve ameliyatlarımızın sonuçlarını da uzun süreli takiplerle gözlemledik. Artık güvenle, bilinenin aksini iddia edebiliyoruz. Küçük yaşta yaşanan travmalar sonrasında oluşan eğri burunlar sadece yüzde değil damakta, dudakta ve yüzde asimetrilere ve eğriliklere de neden olabiliyor.  
“NEFES ALMADA SORUN VARSA AMELİYAT YAPILABİLİR”
Ayrıca geceleri ağzı açık uyumak, diş eti hastalıkları, sinüzit, farenjit, ağız kokusu, diş ve damak sorunlarına yol açıyor. En önemlisi ise oksijene en çok ihtiyacımız olan büyüme çağında oksijenden mahrum kalmak, çocuklarda geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor. Gelecekte karşımıza çıkacak tüm bu problemlerin önünü, burun ameliyatı ile kesmek mümkün.”
Ancak bu ameliyatların klasik burun ameliyatlarından farklılıklar gösterdiğini belirten KBB Uzmanı, “Bilindiği gibi yüz gelişimimiz, yirmili yaşlara kadar devam ediyor. Bu nedenle büyüme noktaları olarak bilinen bazı önemli anatomik alanlara ameliyat sırasında çok özen gösterilmeli, mümkünse hiç dokunulmamalıdır. Dokunmak zorunda kalınırsa da hasar vermekten özenle kaçınılmalıdır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ergenlik DönemiBurun Estetiği
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