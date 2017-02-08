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Elmadaki parafin tehlikesi!

Sebze ve meyvelerde raf ömrünü uzatmak ve onların daha parlak olmasını sağlamak için kullanılan parafin maddesi, sağlık açısından büyük tehlikelere yol açıyor

Elmadaki parafin tehlikesi!

Sebze ve meyvelerde raf ömrünü uzatmak ve onların daha parlak olmasını sağlamak için kullanılan parafin maddesi, sağlık açısından büyük tehlikelere yol açıyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 17:37
Elmadaki parafin tehlikesi!
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SEBZE ve meyvelerde raf ömrünü uzatmak ve onların daha parlak olmasını sağlamak için kullanılan parafin maddesi, sağlık açısından büyük sorunlara yol açıyor.

Sebze ve meyveleri kaplayan parafin, üründeki zirai ilaçların içeriye hapsolmasına sebep oluyor. Çoğumuzun mutfağında olan bu sebze ve meyvelerdeki parafin tuzağını anlamak mümkün mü sorusu ise herkesin merak ettiği kısım. 

Meyve veya sebzede eğer parafin kullanılıyorsa bu kolaylıkla anlaşılabiliyor. Parafinli elmayı anlamak için muhakkak bıçak kullanın. Parlak, kıpkırmızı ve göz alıcı elmaların kabuğunu bıçakla kazıyın, eğer elmanın kabuğunda beyaz tortular görürseniz o elmada parafin var demektir. Bu durumda parafinli elmayı yemek yerine çöpe atın. 

Doğal elma ile parafinli elma arasındaki fark görünüşten de anlaşılıyor. Parafinsiz elmanın renginde eşitsizlik olurken, parafinli elma ise parafin kaplı olduğu için yemeğe kıyamayacağınız kadar pırıl pırıl ve tertemizdir. 

Sirkeli su parafini sebze ve meyvelerin üzerinden çıkarıyor olsa da bu sadece yüzeysel bir çözüm sağlıyor. Parafin gibi maddelerin uzun süre tüketilmesi kanser başta olmak üzere romatizmal hastalıklar ve bağışıklık sistemini bozan bazı hastalıklara sebep olabiliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
ElmaParafinSebzeMeyve
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