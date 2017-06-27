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Dünyada bir ilk! Engel tanımayan mobil uygulama

Sağlık Bakanlığı, işitme ve konuşma engellilerin acil durumlarda yardım isteyebilmesi için görüntülü sağlık desteği hizmeti getirdi

Dünyada bir ilk! Engel tanımayan mobil uygulama

Sağlık Bakanlığı, işitme ve konuşma engellilerin acil durumlarda yardım isteyebilmesi için görüntülü sağlık desteği hizmeti getirdi

27 Haziran 2017 Salı 22:28
Dünyada bir ilk! Engel tanımayan mobil uygulama
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SAĞLIK Bakanlığı, engelli vatandaşların sağlık hizmeti alırken yaşadığı problemleri ortadan kaldırıyor. Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) mobil uygulaması ile işitme engelli vatandaşlar sağlık hizmetlerine daha kolay erişiyor, hizmet sunumunda iletişim sorunları tarih oluyor. Bakanlık, TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen 14. eTürkiye (eTR) Ödülleri Töreni'nde, daha önce e-Nabız ile aldığı "Kamudan Vatandaşa En İyi Uygulama Ödülü"nü bu yıl Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi mobil uygulaması ile aldı. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engellinin sağlık hizmetlerinden maksimum fayda sağlamasını amaçlayan Sağlık Bakanlığı ESİM projesiyle engelli bireylerin iletişim sorunlarını sıfıra indirecek sağlık hizmeti sundu.

ÜÇ DİLDE HİZMET VERİYOR

Sistem kapsamında engelli bireyler, akıllı telefonlarına IOS ve Android uygulama marketlerinden ücretsiz olarak uygulamayı yüklüyor ve sisteme T.C. kimlik numarası ile girdikden sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodu ile kayıt yapabiliyor. Bundan sonra mobil uygulama sayesinde, sistem için özel olarak kurulmuş, profesyonel işaret dili tercümanları ve sağlık personelinden oluşan ekip ile dilediği zaman iletişime geçebiliyor. Bireyler üç farklı dilde (Türkçe, İngilizce ve Arapça) hizmet alabiliyor.

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Son Güncelleme: 27.06.2017 23:35
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