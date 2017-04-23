Düğün öncesi bu testleri mutlaka yaptırın

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu, düğün öncesi yapılması gereken sağlık taramalarının öneminden bahsetti...

Dr. M. Nafiz Karagözoğlu, "Düğün, gelin için, damat için, kayınbabalar ve kayınvalideler için ayrı ayrı heyecanlar yaşatır. İşte heyecan ve yorgunluğun tavan yaptığı bugünlerde hastalıklar kapıda bekler" dedi.

Karagözoğlu, evlilik öncesi tahlil ve muayenenin şart olduğunu belirterek, "Evlilik müessesesi kendi sağlığımızı ve sorumluluğunu alacağımız insanların sağlığını ve hatta doğacak bebeklerin sağlığını bile etkiler. Zührevi ve psikiyatrik hastalıklarla beraber kalıtsal hastalıklara maruz kalmaya neden olabilir. Tedbir alınması yasal uygulama olmakla beraber tarafların beden, ruh ve sosyal sağlığının korunması açısından olmazsa olmaz bir gerekliliktir" açıklamasında bulundu.

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 11682 Sayılı Evlilik Nizamnamesi, 9747 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca hazırlanan "Evlilik Öncesi Sağlık Raporu" gerekliliğini hatırlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu, "Yasal olarak başvurusu alınan çiftlerin risk sorgulaması yapıldıktan sonra muayene edilir. Tam kan sayımı, hemoglobin değerlendirme testi, akciğer grafisi, PPD, balgam testi, AIDS testi, hepatit testi, bel soğukluğu, gonore planlaması yapılmalıdır. Gerektiğinde psikiyatrik değerlendirme sevki hazırlanmalıdır" ifadelerini kullandı.



"Düğünler acilde bitmesin"

Düğünlerin her türlü hazırlıklar yapılırken hastalıkların ve hastalanma ihtimallerinin unutulduğu heyecanlar olduğunu ifade eden Dr. Nafiz Karagözoğlu, "Hastalıklar için alınmayan tedbirler yıllardır beklenen anları ve sonrasını kabusa çevirir.

Gerek gelin ve damadın, gerekse annelerin babaların ve akrabaların var olan hastalıkları ile ilgili alınmayan ilaçlar, ölçülmeyen tansiyonlar, bozulan perhizler, soğuk havada çekilen fotoğraflar, telaşla yapılan kazalar kaosa davetiye çıkarır. Hastane acilleri alınmayan tedbirler nedeniyle düğünlerin sonlandığı mekanlar olmamalıdır" uyarısında bulundu.

"Gelinliğe sığmayan gelinler ve pantolonda kaybolan damatlar düğün telaşını arttırabilir" diyerek farklı bir konuya dikkat çeken Dr. Karagözoğlu "Düğün öncesi herkes için gerekli beslenme şekilleri farklıdır. Bu dönemde şişmanlar kilo vermek, zayıflar kilo almak istiyor.

Bununla beraber örneğin şeker hastalığı olan eş adayının beslenmesi, ilaç veya insülin ayarı yeniden düzenlenmesi gerekebiliyor. Bize başvuran hastalarımızın özelliklerine göre beslenme planı, tahlil ve tedavi planlarının hazırlanmasını sağlıyor ve düğün gününe hazırlanılmasını önemsiyoruz" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu eş adaylarının cinsel hayat ve üreme sağlığı ile ilgili bilgisinin evliliklerin kalıcılığı ve mutluluğunu doğrudan ve güçlü bir şekilde etkilediğini anlatarak "Bu nedenle eş adaylarının gerek gerdek gecesi ile ilgili gerekse sonrası ile ilgili gece nelerin yaşanabileceği, bireysel yeterlilikler gibi temel konulardaki bilgilendirilmesi önceden yapılması gereken bir uygulamadır. Kliniğimizde birebir ve kişiye özel yapılan uygulamalarla sorunların önüne geçmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.



"Düğün check-up’ı yaptırın"

Düğün hazırlıklarının ilkinin düğün için check-up yaptırmak olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu "Kliniğimize başvuran çiftlerimizin sadece kendilerinin değil annelerinin ve babalarının da düğüne bedenen, aklen ve ruhen hazırlanmasını sağlıyoruz. Düğün gecesi kalplerin teklememesi, bağırsakların doğru hızda çalışması, ilaçların vakitli ve doğru kullanılmasının sağlanması ile mutluluğu pekiştirmek ilk hedefimiz" dedi.

