Diz protezi yerine kıkırdak nakli!

TÜRKİYE'DE yeni yeni yaygınlaşan yöntem ile kişinin kendi dokularından oluşturulan doğal kıkırdak, hasarlı bölgeye yerleştiriliyor. Böylece suni proteze ihtiyaç kalmıyor.

Diz veya bilekte yaşanan kıkırdak problemleri artık protez ameliyatları yerine kıkırdak nakli ile çok daha etkin biçimde tedavi ediliyor.

Bu tedavi hakkında bilgi veren Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Murat Bozkurt, “55 yaşına kadar olan kıkırdak problemli hastalarda, kişinin kendi dokularını alıp kıkırdaklarını yağını veya kemik iliğini alıp kıkırdak hücrelerine dönüştürüp bunu da kişinin kendisine naklediyoruz” dedi.

SUNİ PROTEZ YERİNE, DOĞAL KIKIRDAK

Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşan yöntem ile kişiye suni diz protezi yerine kendi hücrelerinden oluşturulan doğal kıkırdak doku transfer ediliyor.

Böylece hem iyileşme süreci kısalıyor hem de ağrısız ve uzun ömürlü bir tedavi imkanı sağlanıyor.

Prof. Bozkurt, “Protez yaptığınızda, kemiği kesip bir protezi yerleştiriyorsunuz. Bir daha geri dönüş yok. Burada ise kişinin kendi kıkırdağını alıp kendisine nakletmiş oluyoruz. İleride eklemin suni bir eklemle değiştirilme ihtimalini yok ediyoruz” diye konuştu.Türk bilim insanları şimdi bu tedaviyi bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

Kök hücre ile oluşturulan doğal dolgu maddesi ile kemik ve kıkırdaktaki aşınmaların ameliyatsız tedavisi de mümkün olacak.

Hayvan deneyleri tamamlanan yöntemin, dünyada bir ilk olacağını belirten Prof. Bozkurt, “Aşınan o bölgeye gidip enjeksiyon ile orayı dolduracak bir tedavi bu, bu tedavi ile sadece kıkırdak değil altındaki bozulan kemik yapısını da güçlendirecek bir tedavi yapıyoruz” ifadesini kullandı.