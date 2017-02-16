Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88193
ALTIN
145.662
DOLAR
3.6576
STERLIN
4.5743
EURO
3.8948
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşte LG G6’nın arayüzü!
İşte LG G6’nın arayüzü!
Diz protezi yerine kıkırdak nakli!
Diz protezi yerine kıkırdak nakli!
Öksürük 8 haftada geçmiyorsa dikkat edin!
Öksürük 8 haftada geçmiyorsa dikkat...

Diz protezi yerine kıkırdak nakli!

Dizinde ya da bileğinde kıkırdak problemi yaşayanlar artık protez ameliyatına mahkum değil

Diz protezi yerine kıkırdak nakli!

Dizinde ya da bileğinde kıkırdak problemi yaşayanlar artık protez ameliyatına mahkum değil

16 Şubat 2017 Perşembe 17:51
Diz protezi yerine kıkırdak nakli!
banner404

TÜRKİYE'DE yeni yeni yaygınlaşan yöntem ile kişinin kendi dokularından oluşturulan doğal kıkırdak, hasarlı bölgeye yerleştiriliyor. Böylece suni proteze ihtiyaç kalmıyor.
Diz veya bilekte yaşanan kıkırdak problemleri artık protez ameliyatları yerine kıkırdak nakli ile çok daha etkin biçimde tedavi ediliyor.  
Bu tedavi hakkında bilgi veren Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Murat Bozkurt, “55 yaşına kadar olan kıkırdak problemli hastalarda, kişinin kendi dokularını alıp kıkırdaklarını yağını veya kemik iliğini alıp kıkırdak hücrelerine dönüştürüp bunu da kişinin kendisine naklediyoruz” dedi.  
SUNİ PROTEZ YERİNE, DOĞAL KIKIRDAK 
Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşan yöntem ile kişiye suni diz protezi yerine kendi hücrelerinden oluşturulan doğal kıkırdak doku transfer ediliyor.  
Böylece hem iyileşme süreci kısalıyor hem de ağrısız ve uzun ömürlü bir tedavi imkanı sağlanıyor.  
Prof. Bozkurt, “Protez yaptığınızda, kemiği kesip bir protezi yerleştiriyorsunuz. Bir daha geri dönüş yok. Burada ise kişinin kendi kıkırdağını alıp kendisine nakletmiş oluyoruz. İleride eklemin suni bir eklemle değiştirilme ihtimalini yok ediyoruz” diye konuştu.Türk bilim insanları şimdi bu tedaviyi bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. 
Kök hücre ile oluşturulan doğal dolgu maddesi ile kemik ve kıkırdaktaki aşınmaların ameliyatsız tedavisi de mümkün olacak.  
Hayvan deneyleri tamamlanan yöntemin, dünyada bir ilk olacağını belirten Prof. Bozkurt, “Aşınan o bölgeye gidip enjeksiyon ile orayı dolduracak bir tedavi bu, bu tedavi ile sadece kıkırdak değil altındaki bozulan kemik yapısını da güçlendirecek bir tedavi yapıyoruz” ifadesini kullandı. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Diz ProteziMurat Bozkurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öksürük 8 haftada geçmiyorsa dikkat edin!
Öksürük 8 haftada geçmiyorsa dikkat edin!
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
Yüksek tansiyon sinsice vuruyor
Yüksek tansiyon sinsice vuruyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals