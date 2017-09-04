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Diyetisyenden ay çekirdeği uyarısı

Diyetisyen Dilan Tarhan, ay çekirdeğinin kalp damar rahatsızlıklarını önleyici, iyi kolesterolü artırıcı, stres, depresyon, panik bozukluğu ve unutkanlığı önleyici etkilerinin bulunduğunu belirterek, miktarına dikkat edilerek tüketilmesi önerisinde bulundu

Diyetisyenden ay çekirdeği uyarısı

Diyetisyen Dilan Tarhan, ay çekirdeğinin kalp damar rahatsızlıklarını önleyici, iyi kolesterolü artırıcı, stres, depresyon, panik bozukluğu ve unutkanlığı önleyici etkilerinin bulunduğunu belirterek, miktarına dikkat edilerek tüketilmesi önerisinde bulundu

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:38
Diyetisyenden ay çekirdeği uyarısı
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BATMAN'DA özel bir hastanede görev yapan Diyetisyen Dilan Tarhan, ay çekirdeği tüketimine ilişkin öneri ve uyarılarda bulundu. Ay çekirdeğinin cildi yağlandıran ve kalp krizi riskini arttıran bir besin maddesi olmadığını anlatan Tarhan, “Cildi yağlandıran, kalp riskini arttıran bir gıdaymış gibi gelir ama aslında çok sağlıklı bir atıştırmalıktır. İçinde E vitamininin yüksek olmasından kaynaklı kalp damar rahatsızlıklarını önleyici, vücuttaki iyi kolesterolü arttırıcı etki mekanizması vardır. Kalp damar rahatsızlıklarını ya da kanserle beraber ölüm riskini azaltmaktadır. Stresi, depresyonu, panik bozukluğu ve unutkanlığı büyük oranda engellemekte ve geriletmektedir” dedi.
“Kemik ve diş sağlığı için olumlu etki oluşturmaktadır”
Ay çekirdeğinin hafızayı güçlendirici etkisinin bulunduğunu ve beyin fonksiyonlarını arttırdığını belirten Tarhan, “İçinde bulunan mineral ve vitamin sayesinde bitkisel ürün kemik ve diş sağlığı için olumlu etki oluşturmaktadır. İçerdiği güçlü fosfor sebebiyle böbrek fonksiyonların düzenlenmesini ve boşaltım sisteminin doğru çalışmasını sağlar. Beyin, sinir ve damar fonksiyonları ile birlikte kalp kasının kasılmasına yardımcı olarak kalp fonksiyonlarını da düzenler. Bağırsak hareketlerini arttırıcı ve kabızlığa da iyi gelen bir gıdadır” diye konuştu.
“Kan şekeri düşüklüğüne iyi gelir”
Ay çekirdeğinin kanserden korunmada da güçlü bir yardımcı olduğunu anlatan Tarhan, “Posalı bir gıda maddesi olduğu için kanser yapıcı zararlı maddelerin bağırsakta kalma süresini kısaltır. Kirli kalıntıları ve mikropları temizleme açısından olumlu etki mekanizmasıdır. Kan şekeri düşüklüğüne iyi gelir. Bağışıklık sistemini, içerdiği B6 Vitamini sebebiyle her daim güçlü tutar. Vücudu kızarıklık ve şişliklere karşı korumaya yardımcı olur. Sağlıklı kolesterol olarak nitelendirebileceğimiz iyi kolesterol oluşumunu destekler. Beynimiz, kalbimiz ve kaslarımız için taşıdığı magnezyum değeri yönünden koruma sağlar. Ay çekirdeği de yüksek kaloride olduğu için ay çekirdeğini de tüketerek magnezyum eksikliğini giderebiliriz” ifadelerinde bulundu.
“Miktarına dikkat edilerek tüketilmeli”
Gebelerde oluşan kat kramplarını engellemek adına magnezyumunda çok önemli olduğunu vurgulayan Tarhan, şunları kaydetti:
“Bu yüzden gebelerde beslenmelerine çok az miktarda ekleyebilirler. Ay çekirdeği depresyona yakın hastalar için bu bağlamda önemli bir kurtarıcıdır. Çünkü triptofan değeri çok yüksek bir gıdadır. Unutmayalım ki bir avuç ay çekirdeği yaklaşık 75 kaloridir. Tüketiyoruz ama miktarına dikkat ediyoruz.”  

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Anahtar Kelimeler:
Dilan TarhanAy çekirdeğiStresDepresyonPanik Bozukluğu
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