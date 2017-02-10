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Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu
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Diş eti kanamaları hafife alınmamalı

Diş Hekimi Dt. Cem Harbalioğlu, "Diş etleri sağlıklı dişler için ciddi bir öneme sahiptir ve diş eti hastalıklarının en önemli belirtisi diş eti kanamalarıdır. Tedavi olunmaması durumunda dişlerde sallanma ve diş kayıpları meydana gelebilir” dedi

Diş eti kanamaları hafife alınmamalı

Diş Hekimi Dt. Cem Harbalioğlu, "Diş etleri sağlıklı dişler için ciddi bir öneme sahiptir ve diş eti hastalıklarının en önemli belirtisi diş eti kanamalarıdır. Tedavi olunmaması durumunda dişlerde sallanma ve diş kayıpları meydana gelebilir” dedi

10 Şubat 2017 Cuma 10:38
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
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SAĞLIKLI diş etinin nasıl olması gerektiğinden bahseden Dt. Cem Harbalioğlu, "Doğal ve estetik bir diş eti açık pembe renkte, portakal kabuğu görünümde olur. Üzerindeki dişi kökünden sıkıca sarar ve dişin konturlarını takip eder. Şişkinlik, enfeksiyon ve kızarıklık olmaz. Diş fırçalama sırasında ya da diş ipi kullanımında kanamaz” diye konuştu.
Gingivitis ve periodontitis
Dt. Cem Harbalioğlu şu bilgileri verdi: "Gingivitis diş eti hastalığının hafif şeklidir. Diş etleri kırmızılaşır, şişer ve çok kolay bir şekilde kanar. Ancak hastalık bu aşamada kişileri fazla rahatsız etmez. Gingivitis daha çok ağız temizliğine yeterince önem vermemekten kaynaklanır. Yiyecek artıklarından kaynaklanan bakteriler iltihaplanmaya yol açar. Doğru bir ağız içi bakımı ve doktorunuzun vereceği tavsiyelerle, hastalık tedavi edilebilir. Gingivitis olarak adlandırılan diş eti iltihaplanması zamanında tedavi edilmezse, diş eti yüzeyinden ilerleyerek buradaki kemiği de etkilemeye başlar. Periodontitis gingivitisten farklı olarak, dişin kök yüzeyini, diş kökünü saran kemiği ve bu iki doku arasındaki bağ dokusunu harap eden iltihabi bir hastalıktır. Bir anlamda tedavi edilmemiş olan gingivitis’in ilerlemiş haline benzetilebilir. Dişlerin sallanmasına ve dökülmesine neden olur.”
Diş eti neden kanar
Diş etinin kanama sebeplerine de değinen Dt. Harbalioğlu, "Diş eti kanamalarının ilk nedeni mikrobiyal diş plağıdır. Doğru bir fırçalama, diş ipi ve ara yüz temizliği yapılmaması nedenleriyle bakteriler dişe tutunur. Zamanla bu plak tabakası gelişir ve bu birikintiler diş taşına dönüşür. Diş eti kanamalarını etkileyen diğer faktörler ise; sigara, hormonal değişiklikler, stres, genetik faktörler, diş gıcırdatma veya sıkma alışkanlığı, şeker hastalığı, uyumu iyi olmayan dolgu ya da kronlar, kötü beslenmedir" açıklamasını yaptı.
“İhmal etmeyin”
Diş Hekimi Dt. Cem Harbalioğlu diş eti kanamasının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak konu ile ilgili açıklamasını; "Ağız kokusunu da beraberinde getiren diş eti kanaması, ihmal edilmemesi gereken bir hastalıktır. Diş eti kanamalarını önlemenin tek yolu ağız hijyeninin düzenli olarak sağlanması, dişlerin günde iki defa doğru bir fırça ve doğru bir teknik ile fırçalanmasıdır. Ayrıca diş ipi ve arayüz fırçası kullanarak dişlerin ara yüzeyleri temizlenmeli, beslenmeye özen gösterilmeli ve şekerli-yapışkan gıdalardan kaçınılmalıdır. En önemlisi de 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolü de unutulmamalı gerektiğinde diş yüzeyi temizlikleri yapılmalıdır" şeklinde tamamladı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Cem HarbalioğluSağlıkTedavi
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