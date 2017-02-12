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Diş beyazlatma ile sararan dişlere son

Diş rengi tedavisi konusunda iki tip tedavi yöntemi bulunduğunu belirten Diş Hekimi Zafer Kazak bu yöntemlerle diş rengi sararmasından kurtulunabileceğini söyledi

Diş beyazlatma ile sararan dişlere son

Diş rengi tedavisi konusunda iki tip tedavi yöntemi bulunduğunu belirten Diş Hekimi Zafer Kazak bu yöntemlerle diş rengi sararmasından kurtulunabileceğini söyledi

12 Şubat 2017 Pazar 09:46
Diş beyazlatma ile sararan dişlere son
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MEDİCADENT Diş Klinikleri Kurucusu Ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diş renginin göz rengi ve saç rengi gibi kişiye özgüdür. Dişin içerdiği elementlerin birbirine göre oranı dişin rengini belirler. Mine yüzeyi porlu (gözle görülemeyen küçük delikli) bir yapıya sahiptir. Bu nedenle dişin doğal rengi zaman içerisinde dış etkenlerden etkilenerek değişebilir” dedi.
Diş Hekimi Zafer Kazak, diş rengi tedavisi konusunda iki tip tedavi yöntemi bulunduğunu belirterek, “Bunlardan ilki dişhekiminizin muayenehanesinde daha hızlı sonuç alınan yöntemdir (Office bleaching), diğeri de eviniz de kendinizin uygulayacağı yöntemdir. (Home bleaching). Er:YAG lazer cihazları ile yeni geliştirilen Fotona TouchWhite el aleti ile yaklaşık 30 dakikada hassasiyet oluşturmadan beyazlatma sağlanabilir. Bu lazer dalga boyu çalışılan dokularda sadece 100 mikrometre emilim sağlar ve suda emilir. Bu sebeple beyazlatma jelinin en üst tabakasında emilerek derin tabakaya gitmeden jelin hemen aktif olmasını sağlar. Bu da işlemin hızlanmasını ve aynı zamanda dişte ısı oluşmamasını sağlar. Böylece işlem sonrası hassasiyet de alternatif yöntemlere göre en aza indirgenir" diye konuştu.
Sert doku lazerleri ile yapılan beyazlatma işleminde jel dentine gelmediği ve minede mikro çatlaklar olmadığı sürece ağrı oluşmayacağını anlatan Diş Hekimi Zafer Kazak, “Diğer yöntemlerde çok az bir hassasiyet duyulabilir ve genellikle bu durum 24 saat içerisinde geçer. Bunu gidermek için beyazlatma işlemi sonuna diş hekiminiz fluorid uygulaması yapabilir. Beyazlatma sonrası çay, kahve, sigara, kırmızı şarap, vişne suyu gibi dişi renklendirebilecek gıdalardan uzak durmakta fayda vardır. Genel ağız bakımına dikkat edilmesi de renklenmelerin tekrarlamasını önleyecektir” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Diş BeyazlatmaSararan DişDiş Rengi Tedavisi
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