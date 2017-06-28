Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye yol açıyor

GECELERİ sık sık uyanır mısınız? Stresli olduğunuz zamanlar geceleri kalkar mısınız? Uyurgezer misiniz? Uyandığınızda kendinizi mutfakta/buzdolabının önünde mi buluyorsunuz? O zaman durum ciddi! Uyku periyodu sırasındaki anormal yeme davranışları ya gece yeme sendromu ya da uykuyla ilişkili yeme bozukluğu olarak adlandırılır.

-Sabah aç uyanmıyorsanız,

-Uyku sorunlarınız var ise,

-Gece uyandığınızda bir şeyler tüketiyorsanız,

-Bu durum dönem dönem oluyorsa,

-Hızlı ve çok fazla besin tüketiyorsanız,

-Yemek yeme eylemi sırasında uyanık,

-Alışkanlığı dışında gıdaları yemez,

-Toksik madde yemez,

-Sağlıksız ve yüksek kalorili gıdalar alır ve eşlik eden depresyon sıktır.

Bunlardan birkaç tanesi size uyuyorsa dahiliye ve psikiyatr görünmekte fayda var. Çünkü Gece yeme sendromunun tanımı; akşam yemeğinden sabah kahvaltısına kadar aşırı yemek yeme ve günlük yemeğin %50’den fazlasını bu saat diliminde alınması ve bu olgunun en az 3 ay süre ile haftada 2'den fazla olmasıdır. Ve tüm bu tablo uyanıkken olur, sıklıkla hasta bunu hatırlar!

Gece Yeme Sendromu'nun görülme sıklığı; Genel popülasyonda %1, diyabetiklerde %3.8-9.7, Obezlerde %6-14 olarak görülmüştür. Kişiler gece yemelerinde daha çok bol karbonhidrat içeren besinlere ağırlık verirler. Gece aşırı yeme krizleri kilo alımına, dolayısıyla obeziteye sebep olabilir.

Patogenezinde,

Kortizol; Gece Yeme Sendromu olgularında kortizol seviyesi kontrollere göre yüksek ve günlük fluktuastyonuda daha azdır. Glukokortikoidler, stres durumunda salgılanan steroid hormonlardır. İnsanda salgılanan en önemli glukokortikoid kortizoldür. Obezite de KORTİZOL üretim hızı ARTMAKTADIR. Periferik insülin direncinde kortizolun patojenik rolü bulunmaktadır.

Leptin; İştahı süprese eder, metabolizma hızını arttırır. Gece Yeme Sendromu olgularında düşüktür. Leptin adipoz dokudan salgılanır ve iştahı azaltır, fakat Gece Yeme Sendromu olgularında leptin düzeyleri azalır.

Gece yeme sendromu, kalori alımını ciddi derecede artıran bir yeme bozukluğudur. Erken tanı ve tedavi yöntemi uygulanmadığı zaman obezite için ciddi bir risk faktörüdür.

Gece Yeme Sendromunun tedavi ilkelerinde Psikoterapi, Beslenme ve Diyet eğitimi, stresin azalması ve farmakolojik tedavi olarak sıralayabiliriz.

Peki, obeziteye yol açmamak için beslenme eğitimi nasıl olmalı?

İlk olarak günlük tükettiğiniz besinleri bir yere not almak ve bu besinlerden bazılarını yavaş yavaş azaltmak gerekmektedir.

Birden çoğu besini çıkartıp kalorinizi düşürürseniz gece kalkmalarınız artabilir. Mümkün olduğunda yavaş yavaş kalori alımınızı azaltmalısınız.

Tek besine dayalı değil, yeterli ve dengeli beslenerek bu sendromun önüne geçebilirsiniz.

İlk seçenek kesinlikle kilo kaybı olmamalıdır. Hızlı kilo kaybetme isteği ile yapılan bazı yanlışlar sizi buzdolabının karşısına daha çok getirecektir.

Diyetisyen Şahin SOYKAN