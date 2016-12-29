Galeriler Videolar Yazarlar
Antalya 13°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR
BIST
77739
ALTIN
130.213
DOLAR
3.5331
STERLIN
4.3268
EURO
3.6936
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Morluklardan biberiye yağı ile kurtulun
Morluklardan biberiye yağı ile kurtulun
İlaç krizinde ikinci dalga
İlaç krizinde ikinci dalga
"Bitki çayları bilinçli tüketilmeli"
"Bitki çayları bilinçli tüketilmeli"
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun çok yönlü bir tedavi gerektirdiğini belirten Psikolog Kitapçıoğlu, bu sorunun kişinin yaşam kalitesini, çevresiyle ilişkilerini, işini ve okul başarısını önemli ölçüde etkilediğini söyledi

Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun çok yönlü bir tedavi gerektirdiğini belirten Psikolog Kitapçıoğlu, bu sorunun kişinin yaşam kalitesini, çevresiyle ilişkilerini, işini ve okul başarısını önemli ölçüde etkilediğini söyledi

29 Aralık 2016 Perşembe 14:20
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
banner404

DİKKAT eksikliği hiperaktivite bozukluğunu birçok kişi tarafından hafife alındığını söyleyen Psikolog Süreyya Kitapçıoğlu, sorunun yaşam kalitesini önemli oranda olumsuz etkilediğine vurgu yaptı.  
Tedavide çok yönlü bir çalışmaya ve desteğe ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Kitapçıoğlu, "Tedavide, yaşam kalitesinin ve benlik saygısının artması, eğitim hayatında ve sosyal ilişkilerde iyileşme ve varsa yıkıcı davranışların azalması amaçlanır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun özellikleri nedeniyle çocuklar için doktor, aile ve öğretmen iletişimi oldukça önem taşımaktadır. Bu iletişimin niteliği ne kadar iyi olursa tedavi süreci de o kadar olumlu olacaktır. İlaç tedavilerine ek olarak eğitim programları ve destek, tedavi sürecinde en verimli yollardan biri olarak görülmektedir" dedi. 
HEM İLAÇ HEM DE DESTEK TEDAVİSİ GEREKİYOR
Kitapçıoğlu, ilaç tedavisi uygulanan çocuklarda sıklıkla ailelerin bazı endişeler yaşadıklarını söyledi. İlacın zeka artırmadığını ama hareketliliği azaltma, dikkat süresini artırma, dürtü kontrolüne yardımcı olma ve saldırganlığı azaltma amacı ile kullanıldığı bilgisini paylaşan Kitapçıoğlu, şu ifadeleri kullandı: 
"Ayrıca ilaçlar doğru davranışı öğretemez ve yeni beceriler kazandıramaz. Bu gibi nitelikler bir uzman ve aile desteği eşliğinde yürütülebilir. Bu eksende çevre çok önemli bir yerde durmaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların olumsuz çevresel koşullarda yetişmesi davranım bozukluğu riskini artırmaktadır. Her tür tedavide olduğu gibi ilaç tedavisi sürecinde bazı yan etkiler gözlenebilir ancak tedavi süreci boyunca düzenli takip, doktorunuzla iletişim ve iş birliğiyle bu riskler en aza indirilir." 
AİLENİN PSİKOEĞİTİMİ DE ÇOK ÖNEMLİ  
Sonuç olarak sorunun çözümü için ilaç ve destek tedavisi uygulandığını ancak çevresel faktörlerin düzenlenmesi gerektiğini de kaydeden Kitapçıoğlu, "Ayrıca bu noktada her psikiyatrik tedavide olduğu gibi hastanın ve ailenin durumla ilgili psikoeğitimi büyük önem taşıyor. Çocuğunuzda ya da herhangi bir aile bireyinizde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olduğunu düşünüyorsanız vakit geçirmeden bir uzmana başvurun" dedi.

banner355
Son Güncelleme: 29.12.2016 14:21
Anahtar Kelimeler:
Süreyya KitapçıoğluHiperaktivite BozukluğuDikkat Eksikliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlaç krizinde ikinci dalga
İlaç krizinde ikinci dalga
"Bitki çayları bilinçli tüketilmeli"
"Bitki çayları bilinçli tüketilmeli"
Baba olma şansını azaltıyormuş!
Baba olma şansını azaltıyormuş!

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2015 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim