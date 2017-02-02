‘Dik durmak’ depresyona ilaç gibi geliyor

SONUÇLARI akademik çalışmalarıyla bilinen Behavior Therapy dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, dik durmak kişinin özgüvenini geri getirerek hayata daha pozitif bakmasını sağlıyor. Dik bir şekilde yürümenin depresyona karşı etkili olduğunu ifade eden araştırma ekibinin başındaki Profesör Elizabeth Broadent, “Dik oturmak ve yürümek korkularımızdan sıyrılmamızı sağlıyor. Güvenimizi geri getirerek daha mantıklı ve olumlu düşünmemize katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.