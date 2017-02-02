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‘Dik durmak’ depresyona ilaç gibi geliyor

Yeni Zelanda’daki Auckland Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırma, dik durmanın depresyona karşı etkili olduğunu ortaya koydu

‘Dik durmak’ depresyona ilaç gibi geliyor

Yeni Zelanda’daki Auckland Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırma, dik durmanın depresyona karşı etkili olduğunu ortaya koydu

02 Şubat 2017 Perşembe 15:30
‘Dik durmak’ depresyona ilaç gibi geliyor
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SONUÇLARI akademik çalışmalarıyla bilinen Behavior Therapy dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, dik durmak kişinin özgüvenini geri getirerek hayata daha pozitif bakmasını sağlıyor. Dik bir şekilde yürümenin depresyona karşı etkili olduğunu ifade eden araştırma ekibinin başındaki Profesör Elizabeth Broadent, “Dik oturmak ve yürümek korkularımızdan sıyrılmamızı sağlıyor. Güvenimizi geri getirerek daha mantıklı ve olumlu düşünmemize katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dik DurmakDepresyonYeni ZelandaAuckland Üniversitesi
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