Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Hafif yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.433
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5074
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Baş ağrısından kurtaran 5 pratik yöntem
Baş ağrısından kurtaran 5 pratik...

Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor

Çürük dişlerin kalbi de olumsuz etkilediği bildirildi

Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor

Çürük dişlerin kalbi de olumsuz etkilediği bildirildi

19 Şubat 2017 Pazar 09:46
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
banner404

DİŞ Hekimi Metin Ayan, diş ve kalp sağlığı üzerinde rol oynayan bakterilere dikkat çekerek, "Diş eti hastalığı olan insanlar genellikle kötü sağlık alışkanlıklarına sahiptir. Sigara ve alkol kullanımı, kötü beslenme alışkanlığı ve hareketsizlik kalp rahatsızlığının en güçlü tetikçileridir. Ayrıca, diş eti hastalığı olan birçok insanda diyabet hastalığı da görülür. Bu da kalp hastalıklarında bir başka güçlü risk faktörüdür" dedi.
Ağız içi enfeksiyonların dolaşım sistemi yoluyla vücuda yayılabileceğini belirten Ayan, basit yöntemler ile önlenebilecek rahatsızlıkların kalp krizi ve felce sebep olabilecek kronik iltihaplanmalara kadar ciddi boyutlara ulaşabileceğini vurguladı. Ayan, “Diş eti iltihabı, diş etinde kızarıklık, şişlik, ağız ve diş temizliği esnasında kanama, diş eti üzerinde beyaz lekelenmeler ile kendini gösterir. Tedavisine dişler üzerindeki plak ve diş taşının uzaklaştırılması ile başlıyoruz. Bu dönem kişi bizimle işbirliği yaparsa diş etinde iltihaba sebep olan bakterilerin uzaklaştırılması kolaylaşır. Ağız ve diş sağlığı konusunda bebeklik döneminden başlayıp düzenli olarak diş hekimi kontrolünü aksatmamak ve yılda en az iki kez olmak üzere devam etmek büyük önem taşımaktadır. Ancak bu sayede ciddi diş ve diş eti hastalıkları erken dönemde teşhis edilebilir. Ağız bakımına özen göstermeli” şeklinde konuştu. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Çürük DişDişKalp SağlığıMetin Ayan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Lensle uyumanın tehlikesi!
Lensle uyumanın tehlikesi!
Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara bir kalıp sabun!
Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara bir kalıp sabun!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals