Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Çocuklara sağlıklı yemekleri sevdirmenin 5 basit yolu

Hiç biraz daha bamya isteyen bir çocuk gördünüz mü? Ya da ‘Akşama fasulye mi var, oley!’ diyen. Yapılan araştırmalara göre 7 yaş ve altı çocukların obeziteye yakalanma oranı hızla artıyor. İleri ki yaşlarında çok büyük sağlık problemleri ile cebelleşecek bu nesil için alarm zilleri çalmaya başladı bile. Bütün ebeveynlik yeteneklerinizi göstererek çocuğunuza sağlıklı beslenme alışkanlığı edindirmelisiniz. İşte bizden size basit öneriler

Çocuklara sağlıklı yemekleri sevdirmenin 5 basit yolu

Hiç biraz daha bamya isteyen bir çocuk gördünüz mü? Ya da ‘Akşama fasulye mi var, oley!’ diyen. Yapılan araştırmalara göre 7 yaş ve altı çocukların obeziteye yakalanma oranı hızla artıyor. İleri ki yaşlarında çok büyük sağlık problemleri ile cebelleşecek bu nesil için alarm zilleri çalmaya başladı bile. Bütün ebeveynlik yeteneklerinizi göstererek çocuğunuza sağlıklı beslenme alışkanlığı edindirmelisiniz. İşte bizden size basit öneriler

23 Nisan 2017 Pazar 14:11
Çocuklara sağlıklı yemekleri sevdirmenin 5 basit yolu
banner404

 BÜTÜN ebeveynlik yeteneklerinizi göstererek çocuğunuza sağlıklı beslenme alışkanlığı edindirmelisiniz.

İYİ – KÖTÜ KARŞILAŞTIRMASI

ÇOCUKLAR genelde beslenmenin karmaşık sonuçlar doğurabilen bir şey olduğunu anlamazlar. İyi ve kötü kavramlarını kullanarak, ne yemeleri gerektiğini söylemenizde yarar var. Sebze tüketiminin gelişimleri için iyi, hazır gıda tüketiminin kötü olduğunu anlamaları ilk adım için yeterli olacaktır.

BENZETMELER YAPIN

ÇOCUK dünyası kocaman bir hayal gücü bulutudur. Bu durumda yapmanız gereken bu dünyanın diliyle konuşmak olacaktır. ‘Bugün soframızda gökkuşağının bütün renkleri var.’ demek, ‘Uzat tabağını da salata veriyim.’ demekten çok daha hayırlı olacaktır. Çocukla çocuk olun!

UNUTMAYIN, KAYIT ALTINDASINIZ

O küçük kulakların size sürekli dinlediğini ve ne derseniz ezberlediğini unutmayın. Kendi kilonuz veya sevmediğiniz yemekler ile ilgili negatif tüm konuşmalarınız onların fikirleri olacaktır ve ileri de neden olduğunu bilmeden bazı yemekleri sevmeyecektir. Hatta kilolu olduğunuzu ve bunun nedeninin yediğiniz hazır gıdalar olduğunu söylerseniz, bir pizza-hamburger canavarı yaratmış olursunuz. Onu annesini üzenlerden intikam almak isteyen birine dönüştürmemek için kilit hareket, rahat davranmaktır.

DENGELİ OLUN

BİR besin türünü yüceltmek için ötekisini öcü gibi göstermemekte fayda var. Biliyoruz ki çocuklar abartı konuşmaları ve bunun arkasında gizli bir mesaj olduğunu anlayabilir. Basit cümlelerle ve anlayabileceği şekilde, sağlıklı beslenmeyi seçmenin, herşeyi yemekten daha olumlu olduğunu anlatın. Geri gelen cevabın ‘Peki anneciğim’ değil, ‘Bence doğru söylüyorsun, anne’ olması size bağlı.

BASKI KURMAYIN

ÇOCUK yetiştirirken bu cümleyi kim bilir kaç kere duydunuz. Baskı kurmanın karşıtı, olasılıklar yaratmaktır. ‘Onu sakın yeme’ yerine ‘Bunu denemek ister misin, bak çok lezzetli ve sağlıklı’ gibi sakin tonda söylenmiş bir cümle, ilerideki hayatında obeziteye ve sağlıksız beslenme alışkanlığına yakalanmış insan sayısından bir kişi eksiltebilir.

banner355
Son Güncelleme: 23.04.2017 14:19
Anahtar Kelimeler:
Bamya Isteyen Bir çocuk Gördünüz Mü7 Yaş Ve Altı çocukların Obeziteye Yakalanma Oranı Hızla Artıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu yiyecekler hızlı yaşlandırıyor
Bu yiyecekler hızlı yaşlandırıyor
Gün içerisinde enerjinizi arttıracak 6 öneri
Gün içerisinde enerjinizi arttıracak 6 öneri
Düğün öncesi bu testleri mutlaka yaptırın
Düğün öncesi bu testleri mutlaka yaptırın

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals