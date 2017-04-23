Çocuklara sağlıklı yemekleri sevdirmenin 5 basit yolu

BÜTÜN ebeveynlik yeteneklerinizi göstererek çocuğunuza sağlıklı beslenme alışkanlığı edindirmelisiniz.

İYİ – KÖTÜ KARŞILAŞTIRMASI

ÇOCUKLAR genelde beslenmenin karmaşık sonuçlar doğurabilen bir şey olduğunu anlamazlar. İyi ve kötü kavramlarını kullanarak, ne yemeleri gerektiğini söylemenizde yarar var. Sebze tüketiminin gelişimleri için iyi, hazır gıda tüketiminin kötü olduğunu anlamaları ilk adım için yeterli olacaktır.

BENZETMELER YAPIN

ÇOCUK dünyası kocaman bir hayal gücü bulutudur. Bu durumda yapmanız gereken bu dünyanın diliyle konuşmak olacaktır. ‘Bugün soframızda gökkuşağının bütün renkleri var.’ demek, ‘Uzat tabağını da salata veriyim.’ demekten çok daha hayırlı olacaktır. Çocukla çocuk olun!

UNUTMAYIN, KAYIT ALTINDASINIZ

O küçük kulakların size sürekli dinlediğini ve ne derseniz ezberlediğini unutmayın. Kendi kilonuz veya sevmediğiniz yemekler ile ilgili negatif tüm konuşmalarınız onların fikirleri olacaktır ve ileri de neden olduğunu bilmeden bazı yemekleri sevmeyecektir. Hatta kilolu olduğunuzu ve bunun nedeninin yediğiniz hazır gıdalar olduğunu söylerseniz, bir pizza-hamburger canavarı yaratmış olursunuz. Onu annesini üzenlerden intikam almak isteyen birine dönüştürmemek için kilit hareket, rahat davranmaktır.

DENGELİ OLUN

BİR besin türünü yüceltmek için ötekisini öcü gibi göstermemekte fayda var. Biliyoruz ki çocuklar abartı konuşmaları ve bunun arkasında gizli bir mesaj olduğunu anlayabilir. Basit cümlelerle ve anlayabileceği şekilde, sağlıklı beslenmeyi seçmenin, herşeyi yemekten daha olumlu olduğunu anlatın. Geri gelen cevabın ‘Peki anneciğim’ değil, ‘Bence doğru söylüyorsun, anne’ olması size bağlı.

BASKI KURMAYIN

ÇOCUK yetiştirirken bu cümleyi kim bilir kaç kere duydunuz. Baskı kurmanın karşıtı, olasılıklar yaratmaktır. ‘Onu sakın yeme’ yerine ‘Bunu denemek ister misin, bak çok lezzetli ve sağlıklı’ gibi sakin tonda söylenmiş bir cümle, ilerideki hayatında obeziteye ve sağlıksız beslenme alışkanlığına yakalanmış insan sayısından bir kişi eksiltebilir.