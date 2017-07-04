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Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin

Hareket ederek büyüyen çocuklar erken yaşta spor alışkanlığı kazanıp sosyalleşip paylaşmayı öğreniyor

Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin

Hareket ederek büyüyen çocuklar erken yaşta spor alışkanlığı kazanıp sosyalleşip paylaşmayı öğreniyor

04 Temmuz 2017 Salı 10:35
Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin
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18 ay -12 yaş arası çocukların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve çocuklara doyasıya hareket edebilecekleri güvenli bir ortam sağlamayı amaçlayan Muzipo Kids Hareket Merkezlerinde  hareket ederek büyüyen çocuklar erken yaşta spor alışkanlığı kazanıp sosyalleşip paylaşmayı öğreniyor. Hareketle birlikte ise sokaklarda  koşup oynayamayan çocukların obezite riski ortadan kalkıyor.
 
Uzman eğitmenler tarafından kurulan parkurlar ile çocukların denge, koordinasyon ve esneklik becerilerini geliştiren hareket eğitimi, çocuklara başarma duygusunu tattırarak onlara özgüven kazandırıyor. Çocuklar; grup halinde yapılan çalışmalar ile “takım olma olgusunu” ve “birlikte başarma duygusunu” deneyimliyor, birbirlerinin başarılarından keyif alma duygusunu tadıyorlar. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen hareket eğitimimiz sırasında çocuklar; sıralarını beklemeyi, sabırlı olmayı ve arkadaşlarına saygı duymayı öğreniyorlar.
 
Muzipo Kids Kurucu Ortağı Aslı Olgun; MuzipoKids Yaz Kulübü’nün diğer markalardan farkını şöyle anlatıyor: “Yaz Kulübü programına katılan çocuklarımız anı yaşayarak, harekete ve spora doyuyor. Farklı spor branşlarını deneyimleyen çocuklarımız hangi branşa daha eğilimli olduklarını keşfediyorlar. Çocuklarımız iç ve dış alan aktivitelerini uygulayarak günün keyfini doyasıya çıkarıyor. Bununla birlikte grup halinde yapılan etkinliklerin içinde yer alarak ekip bilinci ile sosyalleşiyorlar. Hareket ederek de eğlenmenin mümkün olduğunu tüm çocuklara aşılayarak spor alışkanlığını kazandırıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Spor AlışkanlığıFiziksel Gelişim
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