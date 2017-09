Cinsel sağlığın bozulması sorunlara yol açıyor!

SAĞLIKLI cinsel yaşantının mutluluk, iyi uyku, beden ve ruh sağlığı getireceğini belirten uzmanlar, cinsel yaşantıdaki olumsuz deneyimlerin cinsel travmalara, cinsel yolla bulaşan hastalıklara, istenmeyen gebeliklere, cinsel işlev bozukluklarına bazen de başka psikiyatrik sorunlara yol açıyor.



Dünya Cinsel Sağlık Birliği (WAS) öncülüğünde 2010 yılından bu yana her yıl "4 Eylül, Dünya Cinsel Sağlık Günü“ olarak anılıyor ve cinsel sağlık konusunda bilgilendirme yapılması amaçlanıyor.



Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Sinem Zeynep Metin, cinsel sağlığın önemine dikkat çekti.



Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre cinsel sağlığın; cinsellik ve cinsel ilişkilere olumlu ve saygıdeğer bir yaklaşım getirmenin yanı sıra zorlama, ayrımcılık ve şiddetten uzak olarak keyifli ve güvenli cinsel deneyime sahip olmayı gerektirdiğini belirten Metin, “Cinsel sağlığın sağlanması ve sürdürülmesi için, tüm kişilerin cinsel hakları korunmalı ve yerine getirilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.



CİNSEL KİMLİĞİN İLK ÇİZGİLERİ 3-6 YAŞ ARASINDA OLUŞUYOR

Kişinin cinselliği erken çocukluk döneminden itibaren tanımaya, deneyimlemeye başladığını belirten Psikiyatri Uzmanı Metin, “Cinsel kimliğimizin ilk çizgileri 3-6 yaş arasında oluşur; ergenlik döneminde iyice belirginleşir. Bu dönemlerde kişinin duyduğu, öğrendiği, yaşadığı cinsellikle ilgili her ayrıntı ilerideki cinsel yaşantısının kalitesi için temel belirleyicilerdir” diye konuştu.



Cinsel sağlığın önemli bir kısmının sağlıklı cinsel işlevsellik olduğunu belirten Metin, şunları söyledi:



“Cinsel yaşantı, cinsel zevk, doyum ve yakınlık hayatın doğal bir parçası olarak, kişi arzu ettiğinde deneyimlenebilmelidir. Cinsel yaşantı için “doğru” olarak tanımlanacak bir yol olmamakla birlikte; cinsellikle ilgili en önemli önyargılardan biri sadece güdülerle yaşandığıdır. Yaygın bilinenin aksine cinsellikle ilgili genel geçer bilgiler mevcuttur ve bu bilgileri öğrenmek ve uygulamak cinsel yaşantının kalitesini arttırır. Bununla birlikte herkesin kendi cinselliği ile ilgili keşfedeceği bireysel nitelikler vardır. Bunlar başka kişilerin ve hatta canlıların cinsel-fiziksel ve ruhsal sınırlarına saygı gösterildiği ölçüde deneyimlenebilir; bu noktada cinsel sağlık açısından kabul görmüş ve tanımlanmış bir “normal” yoktur.

BEDENSEL VE RUHSAL SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMLİ

Sağlıklı cinsellikle ilgili bir diğer yanlış bilgi de mutlaka partnerle yaşanması gerekliliğidir. Bazı kişiler cinselliği tek başlarına da deneyimlemek isteyebilirler. Tek başına da olsa düzenli cinsel yaşantı kişinin bedensel ve ruhsal sağlığı ve kendi bedenini tanıması adına faydalıdır. Bilinmelidir ki cinsel yaşantı, cinsel zevk ve cinsel tatmin öncelikle kişinin kendi kendine sorumluluğudur; partnerin cinsel yaşantısından tatmin ve zevk alması ikinci adımdır.”



Kişilerin cinsel sağlık hakkında bilgi, eğitim ve tıbbi bakıma erişebilmesi gerektiğini kaydeden Psikiyatri Uzmanı Sinem Zeynep Metin, “Konuyla ilişkili sağlık çalışanları kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, psikiyatri uzmanları, aile hekimleri, ebeler olarak sıralanabilir. İstenmeyen gebeliklerin ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlemleri alınmalı; gerektiğinde bakım ve tedavi istenebilmelidir” dedi.



"CİNSELLİK, SAĞLIKLI YAŞAMIN MUTLAK İŞLEVİDİR"

“Sağlıklı cinsel yaşantı, mutluluk, iyi uyku, beden ve ruh sağlığı getirecektir” diyen Metin, “Cinsel yaşantıdaki olumsuz deneyimler ise cinsel travmalar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelikler ve daha sonrasında cinsel işlev bozukluklarını –bazen de başka psikiyatrik bozuklukları- ortaya çıkarabilir. Sonuç olarak cinsellik zevk alarak, kendi beden sınırlarımızı iyi tanıyarak ve koruyarak, partnerimizin sınırlarına saygı göstererek, sorumluluk duygusuyla ve istendiğinde yaşanması gereken, sağlıklı yaşamın mutlak bir işlevidir” diye konuştu.