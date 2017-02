Cinsel enerjinizi artıran ve azaltan besinler

İŞTE cinsel enerjinizi arttırmaya veya azaltmaya etkisi bulunan besinler...

ÇİLEK

Sağlıklı bir kan dolaşımı hem erkek hem kadında cinsel işlev için çok önemlidir. Çilek antioksidan içerdiği için kalp ve damarlarınıza iyi gelir. Ayrıca bolca C vitamini içerir.

C vitamini erkekte sperm sayısını arttırır. Çileği bitter çikolataya batırmayı deneyin, çikolatadaki methylxanthine libidoyu artırmaya yardımcı olabilir.

AVOKADO

E vitamini, antioksidan ve B6 içeren avokado, kalp hastalığı riskini azaltıp, kan dolaşımını daha sağlıklı bir hale getirebilir. Ayrıca, kalbe yararlı tekli doymamış yağlar içerir.

Kalbe ve kan dolaşımına yardımcı olan her şey cinsel hayatınıza fayda sağlayabilir.

BADEM

Bademde çinko, selenyum ve E vitamini bulunur. Bu vitamin ve mineraller cinsel sağlık ve üreme için çok önemlidir. Selenyum kısırlığı önlemeye yardımcı olurken, E vitamini kalbin sağlığı için gereklidir.

SUSAM

Çinko cinsel sağlık için önemli role sahiptir. Erkeklerde cinsel hormon üretimini sağlar ve libidoyu arttırır. 1 numaralı çinko kaynağı istiridyedir. Ama istiridye yaygın bulunan bir besin değil. Susam çinko için daha kolay ulaşılabilir bir kaynaktır.

TATLI PATATES

Tatlı patates potasyum içerir ve yüksek kan basıncına iyi gelir. Böylece ereksiyon problemini iyileştirmeye de yardımcı olabilir.

Ayrıca A vitamini içerir ve henüz kanıtlanmış olmasa da, kısırlığı iyileştirmede etkili olabileceği ihtimal dahilindedir.

KARPUZ

Kalorisi düşük olan karpuz, libido arttırıcı bitkisel besinler içerir. 2008'de yapılan bir araştırmada likopen, sitrülin ve beta karotenin damarları gevşeterek cinsel isteği arttırabileceği öne sürüldü.

KIRMIZI ET

Kırmızı et protein ve çinko sağlar, ancak aynı zamanda doymuş yağ ve kolesterol içerir. Et ağırlıklı beslenmek tip 2 diyabete sebep olabilir ve yüksek kan basıncı, kalp hastalığı gibi cinsel sağlığı da etkileyebilecek rahatsızlıkları beraberinde getirir.

2006'da Chemical Senses tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, et yemek daha kötü kokmanıza da sebep olabiliyor.

YAĞLI GIDALAR

Çoğu kızarmış besin, "kötü yağ" dediğimiz doymuş ve trans yağları içerir. Bu yağlar kalbinizi kötü yönde etkileyip kan dolaşımınıza hasar verebilir.

Ayrıca kızarmış patates tip 2 diyabet riskini arttırıyor ve cinsel sağlık problemlerinin önünü açıyor.