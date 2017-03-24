Çileğin şekli bozuldu!

ANTALYA'DA seralarda üretilen çileğin iri ve şeklinin bozuk olması, 'hormon mu kullanılıyor' sorusunu akla getirdi. Çilekteki şekil bozukluğunun, kış mevsiminin soğuk geçmesinden kaynakladığı belirtildi. Türkiye'nin örtüaltı yaş meyve sebze üretiminde öncü kent Antalya'da çilek üretimi çok yaygın. Üreticiden kilosu 4-7 TL'ye alınan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde ürün kalitesine göre 5-9 TL arasında piyasaya sürülen çileğin market ve pazardaki fiyatı ise 10-15 lirayı buluyor.

VERİM VE KALİTE DÜŞTÜ

Bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi ve sıcaklık farkı, çilek üretiminde hem verimi, hem kaliteyi olumsuz etkiledi. Bu yılki ürünlerde, geçen yıllara göre ciddi bir farklılık dikkat çekti. Tüketicinin market ve pazarda satın aldığı çileklerin birçoğunun şeklen bozuk olması, vatandaşın aklına ilk olarak hormon kullanıldığı düşüncesini getiriyor. Ancak uzmanlar ve üretici, çilekte kesinlikle hormon kullanılmadığını açıkladı.

NEDENİ SOĞUK HAVA

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vahap Tuncer, çilekte vatandaşın zannettiği gibi döllenmeyi sağlamak amacıyla hormon kullanılmadığını belirtti. Tuncer "Kamuoyunda çilekle ilgili iki büyük yanlış algı var. Birincisi iri-büyük olması nedeniyle hormon diye algılanıyor. Bunun çeşidinden kaynaklandığını söyleyebilirim. Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen çilek çeşitleri Amerikan kökenli türlerdir ve çok iri meyveleri olur. Bu nedenle iri meyve hormondan kaynaklanan bir durum değil. Çilek meyvelerinin farklı şekillerde olması veya şekilsiz olmaları ise iklim koşullarından kaynaklanıyor. Bu yıl çok sayıda don yaşandı. Soğuk havanın ve gece-gündüz sıcaklık farkının artması üzerine tüm sebzelerde olduğu gibi çilek ve diğer meyvelerde de şekil bozuklukları ortaya çıktı" diye konuştu.

İri meyveli ve şekil bozukluğu bulunan çileklere bakarak, 'hormonlu' diye tüketimden vazgeçilmesinin doğru olmadığını aktaran Vahap Tuncer, "Zaten bu dönemdeki çilekler seralarda üretiliyor, açık alanda üretim henüz başlamadı. O nedenle sera koşullarında üretilen çileklerin iri, gösterişli olmasında bir sakınca yoktur" dedi. Çilek fiyatlarının yüksek olmasının sebebini de soğuk hava koşullarına bağlayan Vahap Tuncer, "Isıtma yoğun yapıldı ve maliyeti artırdı. Havanın soğuk olması hem verimi düşürdü hem de düşük arz nedeniyle fiyatları artırdı. Havanın ısınması ve açık alan üretiminin devreye girmesiyle fiyatlar düşecektir" diye konuştu. Antalya'da özellikle Serik bölgesinde yaygın olan çilek hasadının başlamasıyla yurtiçi ve yurtdışı pazarlara gönderilen ürün, aynı zamanda karayolu üzerinde kurulan stantlarda da satışa sunuluyor. Çilek üreticisi Abid Cingöz ve Ali Ömer Çoban da geçen seneye göre bu yıl havanın daha soğuk geçtiğini, bu yüzden verimin düştüğünü, fiyatların daha yüksek olduğunu söyledi. Yol üzerindeki stantlarda çileğin kilosunu 10 TL'den satışa sunan üreticiler, çilekte hormon kullanımının hem yasak hem de gereksiz olduğunu belirtti.

