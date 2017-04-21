Bunamayı durduran ilaç

2013 yılında İngiltere’deki Tıp Araştırma Konseyi ilk defa hayvanlarda beyin hücrelerinin ölmesini engelleyen bir ilaç bulmuş, haber ilgi uyandırmıştı. Ancak bu ilaç organların hasara uğramasına yol açtığı için insanlarda kullanılamıyordu. BBC’nin sağlık ve bilim muhabiri James Gallagher’in haberine göre, beyinde aynı koruma mekanizmasına sahip ve insanlarda kullanılabileceği düşünülen iki ilaç geliştirildi. Bunama görülen hastalarda klinik deneylere başlanması ve ilacın işe yarayıp yaramadığının 2-3 yıl içinde tespit edilmesi hedefleniyor.

Beyin hücreleri, doğal savunma mekanizması gereğince gelen bir virüsün yayılmasını önlemek için protein üretimini durduruyor. Beyin hücrelerinin ölmesiyle hareket, hafıza gibi işlevler yerine getirilemiyor ya da hastalığa göre ölüme yol açabiliyor.

Çok önemli hastalıklar önlenebilir

Nörodejeneratif hastalıklar arasında ise alzheimer, parkinson, multiple skleroz ve huntington yer alıyor. Farelerde kullanılan bir ilaçla ilk defa nörodejeneratif bir hastalığın yayılması engellenmiş ancak bu ilacın insanlarda pankreası zehirlediği ortaya çıkmıştı. Depresyon tedavisinde kullanılan trazodone ve kanser hastalıklarında test edilen DBM’in bu işlevi yerine getirebileceği görüldü, ancak uzmanlar bu ilaçların test aşamasından geçmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.