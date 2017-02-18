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Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

Genellikle tutkulu bir öpücük sonrasında ciltte meydana gelen kızarıklık veya morluk aşk ısırığı olarak da bilinir

Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

Genellikle tutkulu bir öpücük sonrasında ciltte meydana gelen kızarıklık veya morluk aşk ısırığı olarak da bilinir

18 Şubat 2017 Cumartesi 15:51
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
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BU kızarıklıklardan kurtulmanın birkaç basit yöntemi var.


Soğuk kaşık yöntemi
 
Kızarıklıktan hızlı bir şekilde kurtulmak istiyorsanız gerdirdiğiniz derinin üzerine dolapta 15 dakika beklettiğiniz soğuk bir kaşıkla ısınana kadar bastırın.

Muz yöntemi
 
Muzda bulunan kaempferol ve kuersetin hücreleri koruyor, inflamasyonu azaltıyor ve kan dolaşımını arttırıyor. Kızarıklıktan kurtulmak için muz kabuğunun iç kısmını kızarıklığın üzerine koyup 15 dakika bekletin.

Diş fırçası yöntemi
 
Kızarıklığın sebebi kan toplanması olduğu için kan dolaşımını hızlandırmak etkili olacaktır. Diş fırçasıyla fırçalamak işinize yarayabilir.
 

Madeni para yöntemi
 
Madeni parayı buzdolabında birkaç dakika beklettikten sonra deriyi gerdirip madeni parayı sürün. Bazıları bu yöntemin çok acı verici olduğunu söylüyor, bu yüzden dikkatli olmalısınız.

Diş macunu yöntemi
 
Diş macununun o ferahlatıcı etkisi derinin altındaki kan akışını tetikliyor. Bu inflamasyonu ve kırmızılığı ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. 
 

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