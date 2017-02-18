Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

BU kızarıklıklardan kurtulmanın birkaç basit yöntemi var.
Soğuk kaşık yöntemi
Kızarıklıktan hızlı bir şekilde kurtulmak istiyorsanız gerdirdiğiniz derinin üzerine dolapta 15 dakika beklettiğiniz soğuk bir kaşıkla ısınana kadar bastırın.
Muz yöntemi
Muzda bulunan kaempferol ve kuersetin hücreleri koruyor, inflamasyonu azaltıyor ve kan dolaşımını arttırıyor. Kızarıklıktan kurtulmak için muz kabuğunun iç kısmını kızarıklığın üzerine koyup 15 dakika bekletin.
Diş fırçası yöntemi
Kızarıklığın sebebi kan toplanması olduğu için kan dolaşımını hızlandırmak etkili olacaktır. Diş fırçasıyla fırçalamak işinize yarayabilir.
Madeni para yöntemi
Madeni parayı buzdolabında birkaç dakika beklettikten sonra deriyi gerdirip madeni parayı sürün. Bazıları bu yöntemin çok acı verici olduğunu söylüyor, bu yüzden dikkatli olmalısınız.
Diş macunu yöntemi
Diş macununun o ferahlatıcı etkisi derinin altındaki kan akışını tetikliyor. Bu inflamasyonu ve kırmızılığı ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.