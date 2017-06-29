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Boğulmalar nasıl önlenir?

Bayram tatili boyunca çok sayıda kişi serinlemek veya eğlenmek için girdiği sularda boğuldu. Uzmanlar bu durumunun sel, deprem gibi doğal afetler kadar önemli olduğu görüşünde ve uyarıyorlar: Yüzme bilmek çok önemli

Boğulmalar nasıl önlenir?

Bayram tatili boyunca çok sayıda kişi serinlemek veya eğlenmek için girdiği sularda boğuldu. Uzmanlar bu durumunun sel, deprem gibi doğal afetler kadar önemli olduğu görüşünde ve uyarıyorlar: Yüzme bilmek çok önemli

29 Haziran 2017 Perşembe 11:16
Boğulmalar nasıl önlenir?
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BAYRAM tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi. Sadece 3 günde 21 kişi boğularak hayatını kaybetti, 50'yi aşkın kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
 
“Türkiye’de afetler içinde en fazla ölü sayısı boğulmalarla ilgili. Deprem değil, sel değil sadece bir mevsimde bile 600 kişi ölüyor” diyen Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, boğulmaların ikiye ayrıldığını söyledi: 
 
Ersoy, “Biri dip akıntısı, biri yüzme bilmemek. Çeken akıntılarda yüzme şampiyonu da olsanız kurtulmak mükün değil” dedi. 
 
Özellikle göl, nehir ve baraj gibi plajı olmayan ve bilinmeyen sulara girilmemesi konusunda uyaran Ersoy, “Yüzme bilmiyorsanız, plajı, cankurtaranı olmayan göle veya denize girdiğinizde boğulma tehlikesi ile karşı karşıya olursunuz“ diye konuştu. Özellikle Karadeniz kıyılarında oluşan çeken akıntılara vurgu yapan Şükrü Ersoy'a göre, yüzme kurslarının arttırılması gerekiyor: 
 
"Yüzme kruslarının genişletilmesi gerekiyor. Boğazda plaj yok diye görevli göndermiyorlar ama buralarda da ihtiyaç çok ciddi sayıda.“

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Son Güncelleme: 29.06.2017 11:40
Anahtar Kelimeler:
Bayram TatiliŞükrü Ersoy
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